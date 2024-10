Mindig más helyszínen gyűlnek össze a bizottság tagjai, ezúttal Kisapostagon, a polgármesteri hivatal tárgyalójában. Zártkörű ülésekről van szó, amelyen mindig elemzik, s értékelik a város, illetve a térség baleseti helyzetképét. A keddi tanácskozás elejére a sajtó is meghívást kapott, ugyanis ünnepélyes keretek között átadták a 2023. évi Balesetmegelőzésért-díjat. A bizottság ezt az elismerést idén Horváthné Ottinger Hajnalka pedagógusnak adományozta.

Negyedévente ülésezik a Dunaújvárosi Balesetmegelőzési Bizottság

Fotó: Laczkó Izabella

Mint azt Kőhalmi László rendőr főtörzszászlós, a bizottság titkára a díj átadásakor elmondta, a Móricz Zsigmond Általános Iskolában volt alkalma személyesen is megismerni Horváthné Ottinger Hajnalkát, aki 2013-tól tanított ebben az intézményben, később pedig igazgatója is lett. A gyerekek „Hajni nénije” már harminc éve tanítja a jövő ifjúságát. Munkásságában mindig is nagy hangsúlyt fektetett a közlekedésbiztonsági ismeretek átadására, hogy a diákok kellő tudás birtokában önállóan, magabiztosan közlekedhessenek akár gyalogosan, akár biciklivel vagy rollerrel. A tanárnő jelenleg a kulcsi általános iskolában dolgozik, ám továbbra is prioritásként kezeli azt, hogy a helyes és biztonságos közlekedés alapjait megtanítsa a fiataloknak. Itt is patronálja a "Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!" (KEVE) elnevezésű baleset-megelőzési oktatóprogramot: ez egy olyan oktatási módszer, amelynek során a rendőrök és a pedagógusok egymást kiegészítve interaktívan, játékos keretek között, felmenő rendszerben oktatják az általános iskolás tanulókat a biztonságos közlekedésre, a jelzőtáblák felismerésétől kezdve a tömegközlekedési eszközök helyes használatáig.

Horváthné Ottinger Hajnalka számára fontos, hogy a tanulókat tudatos és biztonságos közlekedésre is neveljék

Fotó: Laczkó Izabella

Balesetmegelőzésért-díj

Az elismerést Törköly László rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, a bizottság elnöke, és Nagy Attila, Kisapostag polgármestere adta át Horváthné Ottinger Hajnalkának.

A tanárnő megköszönte az elismerést, és azt is megosztotta a bizottság tagjaival, hogy a nagyfia a rendőri hivatást választotta, aki így tulajdonképpen minden egyes nap megerősítésként szolgál számára a hitvallásában. Elmondta azt is, hogy a KEVE-program jelenleg két évfolyamon működik a kulcsi iskolában, de bízik abban, hogy az iskolaigazgató támogatásával felmenő rendszerben is folytathatják a tanulók biztonságos és tudatos közlekedésre való nevelését.