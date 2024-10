- Mi az, ami számodra a legrosszabb volt ebben az egészben?

- Ez egy nagyon nehéz kérdés. Talán amikor egy vizsgálat valamit mutatott a pajzsmirigyemnél. Nahát, ott lepergett előttem minden. Újra kemó, újra kopasz leszek, újra fájdalom, újra a rengeteg szurkálás. Ott egyébként tőlem is elhangzott a mondat, hogy még egyszer nem csinálom végig. Egyébként a pszichológussal beszéltünk, hogy talán a másik nehézség még, hogy a körülöttem lévő embereket hogy kezeljem. Anyát például arra kértem, hogy ha velem van, ha látom, ne sírjon. Nem tudom, hogy emiatt önzőek vagyunk-e, hogy nagyon sok elvárásunk van: Ne sírjál! Ne nézz rám így! Ne kérdezd meg! Fogalmam sincs, hogy ők mit gondolnak, anya, a család. Ők se tudják, hogy én mit élek át belül, milyen harcaim vannak, de én se tudom, hogy ők mit élnek át. Mondjuk nekem ezt nagyon nehéz volt. Talán még mindig. Nem tudom, hogy mi oldhatná ezt föl.

- Nehéz erről beszélni egyébként?

- Szerintem igen. Meg akkor letorkollnak. Például, nekem van személyi kölcsönöm, amikor ez kiderült, nekem az elsők között volt, hogy ha rosszul sülne el, akkor senkire ne hagyjak terhet. Gondolok ilyenekre. Attól félek talán a legjobban, vagy az a legnehezebb dolog, hogy mi lenne anyával, hogy dolgozná föl? Az is olyan szintű félelem, mint hogy milyen lesz a leletem. Szóval nehéz. Ezeket élem meg nehezen.

- Az nem önzés, ha előresorolod magad és csak ez után foglalkozol másokkal. Mégiscsak te vagy a legfontosabb számodra, nem?

- Ez egyébként így van. Nem vagyok benne biztos, hogy olyan szinten előre tudnám magam sorolni, de nem is akarom. De van egy kis pinceműhelyem, ahol elkezdtem hobbi kreatívoskodni. Mindig mindenbe egy kicsit belecsipegettem. Megvan a körmös szakmám, de soha nem dolgoztam benne, pedig imádnám. Nem voltam bátor nyitni és elkezdeni valamit, most ezt megtettem. Ilyenre gondolok, hogy ezeket mindig elnyomtam. De ha párkapcsolatban élünk, akkor ott az a párkapcsolat az első. Én mindig is ilyen típus voltam, hogy a párommal szerettem megélni az élményeket.

- Mondtad, hogy mindennek utánanézel. Miért?

- Igen, számomra megdöbbentő, hogy ilyenkor csak ülünk és várunk. Erre az egyre nem tanított meg a betegség, a türelemre. Azt gondolná az ember, hogy egy nálam érettebb, felnőttebb nőtársam tájékozott és erős, mert van családja, és ki kell tartania, és erősnek kell lenni mindenkiért és magáért is, de olyan szinten vakon vannak a betegségükkel kapcsolatban, hogy az elképesztő. Nem mondom, hogy az orvosok hibája (én meg vagyok elégedve az enyémmel), de én sem kaptam kiselőadást. Én abban a pillanatban, amint megtudtam, hogy érintett vagyok, fölmentem a Facebookra, ahol rengeteg mellrákos privát csoport van. Jelentkeztem, néztem, olvastam, sírtam. Durva, hogy még a mi betegségünkben is van, amikor azt gondolod, hogy van rosszabb. Ilyenkor eltörpül a te bajod. Az első pillanattól kezdve utánaolvastam, most itt is tudnék kiselőadást tartani, hogy milyen típusai vannak a mellráknak. Ők ezt nem teszik meg, pedig meg kéne.

- Kevés a prevenció?

- Kevés. Érdemes odafigyelni. Benne lenne a köztudatban, hogy nem csak 45 év után jöhet a probléma. Ha időben diagnosztizálják, akkor gyógyítható, akkor nem egy halálos kór. Tényleg olyan kevés kell hozzá, hogy ezt időben fölfedezd. Ne feltétlenül mammográfiát csináljanak, de mondjuk, amikor elmegy a nőgyógyászhoz, akkor igenis csináljanak egy mell ultrahangot! Én azóta fizetős nőgyógyászhoz járok. Ő is onkológus, nőgyógyász és sebész, de ő sem nézi meg, ha nem kérem. De emellett ha odamegyek nem érzem magam kínosan, elmond mindent, kérdezhetek, válaszol készséggel. De ha nem kérem, nem nézi meg. Nem a szűrővizsgálat része. Legalábbis az én fejemben. De miért nem? Egyébként most így, hogy érintett vagyok, nem tudnám, hogy mit kell nézni. Ott volt, éreztem egy baromi nagy csomót. De az emlő mirigyes, megfogdosom, azt érzem, hogy tele van csomóval. Fogalmam nincs, hogy mit kell nézni, hogy kell nézni. Annak ellenére sem tudom, hogy a Youtube-on van fönt videó. Nekem ez kevés. Nem tudom megnézni magamnak. Az egy másik kérdés, hogy nem is akarom.

- Szerinted mit lehetne tenni?

- Én azt gondolnám, hogy a nőgyógyász igenis tapogasson meg. Ha kell, legyek bent egy fél órával többet, és tegye oda a kezem, mint az iskolában. Mert nem tudom, hogy az ott normális csomó, vagy nem. Nem ismerem az emberi test anatómiáját, fogalmam nincsen. Ezzel nyilván nem én vagyok egyedül. Erre nagyobb hangsúlyt fektetnék így utólag visszagondolva.

- Miért vállaltad a nyilvánosságot?

- Azt gondolom, hogy kell, hogy tudják, hogy el kell menni orvoshoz. Tényleg. Tudja az ember, hogy mi ez, de mégsem tudja. Senki nem jött oda, hogy meg kell vizsgálni magam. Az orvosokra visszatérve, nagyon sokan vagyunk érintettek. Szalagon megyünk. Tényleg rengetegen vagyunk, és egyszerűen nincsen kapacitásuk, nem mondják el, amit kellene. Az a nő is, akivel találkoztam, annyira sajnáltam, amikor mondta, hogy neki a legrosszabb prognosztikájú daganata van, ráadásul még agresszívebb, mint az enyém és egy másik távoli áttéte is volt. Elég rossz helyzetben volt, és fogalma nem volt róla, hogy miben van. Remélem, hogy nem lesz semmi baja, de ha a statisztikát nézzük, akkor a túlélési esélye elég alacsony. Bár ezek csak számok, erre rá lehet cáfolni. Nem is tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy ebben előrelépés legyen. Persze amíg nem voltam érintett, engem sem érdekelt. Nem tudom, mi lehet az, ami fölkelti a nők érdeklődését. Azt érzem, jól vagyok, csinálom a kis életem és nem tudom, mikor robban be egy kis sejtecske akárhol. Talán ezt nehéz még egy kicsit feldolgozni. Nem is feldolgozni, mert szerintem fel lehet. De nem lehet teljesen elengedni, mert szerintem kell, hogy ott legyen ez a félsz.