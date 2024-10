Soha nem lehet feledni mit is jelentett a magyar történelemben az 1956-os szabadságharc és az érte hozott áldozat. Mennyi vér és szenvedés árán küzdött idős és fiatal a magyar szabadságért. Példájukat kötelességünk átadni utódainknak, ahogy Mezfalván is tették október 22-én délelőtt a 8. a osztályos tanulók az ünnepi műsorban. Zenés előadásukkal az 1956-os események mozzanatait elevenítették fel, melyben a nyitó kép is azt prezentálta, hogy egy apa mesél a fiának az akkori eseményekről. A műsorszámot a közben megelevenedő helyzetképek színesítették, ötletes színpadi elemekkel. A 8. a évfolyamosok és a 3. a osztályos Tombor Bercel méltón képviselte azt a mondanivalót, amit 1956 öröksége hagyott ránk. A tanulókat Hajas Erika osztályfőnök készítette fel.

Fotó: Horváth László