Állatvédelem a fókuszban. Országszerte több mint 307 ezer gyermek és közel 2400 oktatási intézmény vett részt az eseményeken, köztük a dunaújvárosi Arany-iskola tanulói is.

Az állatvédelem és az ezzel foglalkozó témahét fontos üzenetet közvetít a gyerekek számára

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Állatvédelem az Arany János Általános Iskolában

Tótné Miss Erika, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a programsorozat első eseményének különlegessége a Kiss Dénes rendőr őrnagy által tartott előadás volt, amely a felelős állattartásra és az állatkínzás következményeire hívta fel a figyelmet. „Az állatvédelmi témahét fontos üzenetet közvetít a gyerekek számára. Sokan nem is gondolnák, hogy mennyire elterjedt az állattartás még a városi lakótelepeken is, ahol kis helyen kell biztosítani az állatok megfelelő tartását. Ezért is fontos, hogy a gyerekek már fiatalon megismerjék, milyen felelősséggel jár az állattartás” – mondta Tótné Mess Erika.