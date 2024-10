Csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több mint háromezer vállalkozásnak küld tájékoztatást: azoknak, akiknek a számlaadat-szolgáltatásában vagy az áfabevallásában hiba van. A hibát nem javító cégek további hatósági eljárásra számíthatnak. Ha az adatszolgáltatás hibája felveti az áfabevallás adót, vagy adóalapot érintő módosítását, érdemes mielőbb elvégezni az önellenőrzést is, amellyel megelőzhető a revízió és annak jogkövetkezménye, így például az adóbírság, vagy a késedelmi pótlék. Célszerű az elírásokat is mielőbb javítani, mert a pontatlan adatok miatt akár egymillió forintos mulasztási bírság is kiszabható.