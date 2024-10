A foglalkozások célja nemcsak a mozgás népszerűsítése, hanem a közösség építése is volt. Szeptember 18-án, szerdán, a Petőfi liget adott otthont a családi aerobic foglalkozásoknak. Az időjárás is kedvezett a szabadtéri programnak, így a gyerekek és szüleik jó hangulatban, gyermekzenére mozoghattak együtt. A legkisebb résztvevők is ügyesen követték a koreográfiát, ami nemcsak a mozgásról, hanem a közös szórakozásról is szólt. „Nagyon jó volt látni, ahogy mindenki felszabadultan vett részt a programon. A gyerekek különösen élvezték a zenés koreográfiát” – mesélte Márfy Zsuzsi az esemény végén.

Sok sportolni vágyót vonzott az aerobic

A Népfőiskola Facebook-oldala is dicsérő szavakkal emlékezett meg a rendezvényről: „Köszönjük Zsuzsiéknak, és mindenkinek, aki eljött és velünk együtt mozgott ezen a szép délutánon.” Az eseményen készült fotókon jól látható, hogy a legfiatalabbak szívesen csatlakoztak a családtagokhoz, a közösségi élményhez pedig minden korosztály számára felejthetetlen maradt.

A programsorozat folytatásaként szeptember 25-én, szerdán, a senior korosztály számára szerveztek aerobic foglalkozást. Ezt az eseményt szintén Márfy Zsuzsi vezette, hatékony a retro zene és a fiatalos lendület kapott főszerepet. Az idősebbek is lelkesen mozogtak, és az oktató biztatására egyre többen csatlakoznak az aktívabb mozdulatsorokhoz. Eglesz Kálmán, a népfőiskola képviselője elmondta:

Nagyon bízom benne, hogy mindenki számára kellemes mozgási lehetőséget kaphatott, hiszen a közösségi mozgás nemcsak a testet, de a lelket is feltölti.

A programsorozat célja tehát nem csupán a sport, hanem az életmód és a közösség építése is volt, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőségeket. A Dunamenti Regionális Népfőiskola ezúton is szeretettel várja a jövőbeni programokra az érdeklődőket, ahol a mozgás és a közösségi élmények továbbra is középpontban lesznek.