A Szent Pantaleon Kórház is részt vett városunk legnagyobb pályaorientációs rendezvényén. A Dunaújvárosi Szakképzés Napja nem csupán a pályaválasztás előtt álló diákoknak volt fontos, még csak nem is csupán a technikumok és szakképző intézmények toborzási napja volt, hanem a leendő munkahelyek is bemutatkoztak. A szakmai tudást, s a majdani munkát és karriert biztosító intézményeknek ugyanolyan fontos volt, hogy meg tudják mutatni azt, hogy biztos munkahelyet és hasznos munkát kínálnak, ha az ő szakmájukat választják.

A Szent Pantaleon Kórház mellett az OMSZ is bemutatkozott a rendezvényen

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Így büszkén mutatta be a honlapján a Szent Pantaleon Kórház is hogy részt vettek a szakmák napja rendezvényen:

„Október 18-án a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola Szakképzés napja címmel nagyszabású pályaorientációs napot tartott, melyre 2017 óta minden évben sor kerül. A rendkívül színvonalas rendezvényen a pályaválasztás előtt álló diákoknak és szüleiknek lehetőségük volt tájékozódni az intézmények szakképzési kínálataiból, ezzel is segítve őket, hogy a számukra legmegfelelőbb szakmát tudják választani. Mivel kórházunk a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium duális partnere, így természetesen intézményünk is képviseltette magát. Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársaival karöltve, interaktív bemutatókkal, ismertetőkkel és tanácsadással igyekeztek kollégáink a jövő nemzedékét az egészségügyi pálya felé terelni. Bízunk benne, hogy sikerült az érdeklődőknek valamelyest bemutatni a szakma szépségét, és hamarosan köreinkben üdvözölhetjük őket.”