Kedden este rendkívül erős hanghatás, fényjelenség kíséretében hasított bele az este nyugalmába Dunaújvárosban. A rejtélyes és ijesztő történések azonnal felborzolták a kedélyeket és mindenki a jelenség okát próbálta megtalálni. Nem hivatalos információink szerint a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot nem riasztották, ami így valószínűleg kizárja a robbanás lehetőségét.

A rejtélyes hanghatás nyomába eredtünk Fotó: Fülöp Ildikó Veszprém Megyei Napló

Felbolydult a közösségi média is a rejtélyes hanghatások miatt

Több városi Facebook csoportban is feltették a kérdést, válasz után kutatva. Volt olyan, aki arról számolt be, hogy ablak is beleremegett a hanghatásba, többen hanggránátra, elektromos kisülésre, szilveszterről megmaradt tűzijátékra tippeltek. Érzékelték a jelenséget városszerte, ami a beszámolók alapján visszhangzott is, még egy videó is készült tegnap este, ahol elcsípték ezt a jelenséget.

Egy lehetséges verzió, hogy 5 nappal ezelőtt a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár felhívást tett közzé, ami szerint az elmúlt napokban kiképzési repüléseket végeztek, aminek következtében nagyobb zaj- és hanghatásokra lehet számítani. Könnyen lehet, hogy ezzel meg is magyarázták a hangrobbanás forrását. A felhívás szerint még a holnap is gyakorlatozni fognak, így ismét előfordulhat, hogy akkor is elérik Dunaújváros térségét is a hanghatások.

Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár

Társoldalunkon is beszámoltak a felhívásról.