A nagyvenyimi mese - ami valójában egy igaz, de meseszerű történet – arról szólt, hogy a favágással láthatóan kínlódó idős bácsinak segítettek a mezőfalvi tűzoltók. Ehhez kapcsolódóan a mezőfalvi önkénteseket idézzük: „Nagyon hálás volt az idős bácsika. Meglepődött, hogy ilyen a mai világban hogy történhet meg? Még viccesen meg is jegyezte, holnap így mit fog csinálni?” – hallottuk az egyik tűzoltótól. „A fa ölnyi vastag volt, a láncos át se érte, azt fűrészelte kézifűrésszel, szegény” – írta egy másik résztvevő.

Nagyvenyimi mese: a ház előtt, az utcafronton sok közmű van, amire veszélyes volt már a fa. A villanyoszlop előtt látszik a helye

A buszmegállóban lassító busz miatt mi is fékeztünk. Ekkor láttuk meg, mi a helyzet

– mondta a harmadik jótevő.

Felkerestük Nagyvenyimen Ságodi Sándort, akinél megjelent a három „jótevő” mezőfalvi önkéntest tűzoltó,

vajon miként fogadta a lánglovagok megjelenését, a segítség felajánlását?

- Nagyon meglepődtem, hiszen a mai világban erre azért ritkán van példa. Feleségem éppen akkor jött hazafelé. Még meg is ijedt kicsit, mikor meglátta a sok embert a ház előtt serénykedni. Talán csak nem a papával történt valami?, gondolta, és szaporázta a lépteit. Hamar kiderült, épp ellenkezőleg. Nagy segítség érkezett.

A 83 éves Sanyi bácsi egyedül küzdött a nagy fával, aminek időszerű volt a kivágása, mert közműveket veszélyeztetett a gyökérzete, és az épületre is vigyázni kellett.

Sanyi bácsi és felesége a kérdésünkre elmondta, hogy végtelenül hálásak a fiúknak.

Ő maga nem is emlékszik, hogy a megélt 83 éve alatt hasonló történt volna vele. Ráadásul még be is hordták a fát a tároló helyiséghez. Igazán nagyszerű dolog volt. Köszönik szépen!