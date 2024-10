-Ez így van. Viszont sajnos számos rémhír is kering a vizsgálatokról. Bizony, sajnos valakinek egy kicsit fájdalmasabb a vizsgálat. Van olyan mellszerkezet,amely tömöttebb,így a mellnek kellemetlenebb az a nyomás, amit a gép produkál. És sajnos az interneten is nagyon sok rémhír terjeng a vizsgálatról. Ezek nem fedik a valóságot, de arra azonban jók, hogy sokakat elriasszanak attól, hogy megjelenjenek, és saját tapasztalatuk alapján győződjenek meg arról, hogy nem is annyira fájdalmas a vizsgálat, és nem tud a berendezés olyan károkat okozni, mint amit leírtak róla.

- Mi a vizsgálat menete?

- Az ÁNTSZ elküldi nekünk a listát azokról a hölgyekről, akik jogosultak a vizsgálatra. Viszont a meghívókat mi küldjük ki a lista alapján. A 45 és 65 éves kor közötti hölgyeket hívjuk el, azokat, akik az elmúlt két évben nem jártak a mammográfián, és az állandó lakcím szerint az adott településen laknak. Ha nem jó a meghívóban jelölt időpont, akkor egy telefonszám is van a meghívón, amin lehet egyeztetni velünk egy másik időpontot. Ha megjönnek a hölgyek a vizsgálatra, akkor egy fizikális vizsgálattal indítunk, mindkét emlőt áttapintjuk, majd pedig azután a géppel négy felvételt készítünk.

- Akkor jó, ha nem kapok semmilyen értesítést, igaz?

- Akkor mindenképpen jó az eredmény, ha 3-4 héten belül nem nem kapnak semmilyen értesítést a vizsgálat eredményéről. De az sem jelent feltétlen rosszat, ha olyan értesítést kapnak, hogy további vizsgálat szükséges. Ugyanis, ha előtte nálunk voltak, akkor mi összehasonlítjuk az előző felvételekkel is a leleteket, s ha valami változást észlelünk, annak megpróbálunk utána járni. Tehát nem kell egyértelműen megijedni akkor, ha jelentkezünk, hogy további vizsgálatok szükségesek.

- Hogyha mégis baj van, akkor mi történik?

- Ebben az esetben a LIFE Egészségcentrumban megtörténnek a kiegészítő felvételek, illetve az ultrahangvizsgálat. Szükség szerint vékony tűs mintavételt tudunk nálunk végezni, ami egy sejtmintavétel. Azt tovább kell küldenünk mikroszkópos értékelésre,s ha rosszindulatú elváltozást találnak, akkor az onkológiára irányítjuk tovább a hölgyeket.