Az eljárás azért lehet fontos a kérelmezőnek, mert bizonyítékokat szerezhet be egy későbbi eljárás esetére, vagy éppen egy szükségtelen eljárást előzhet meg vele.Az előzetes bizonyítás igénybevétele nem kötelező. Meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett fél saját maga kezdeményezheti az illetékes közjegyzőnél a lefolytatását.

Az előzetes bizonyítás perelőkészítő, pergyorsító és perelhárító funkcióval egyaránt rendelkezik. Eredményeként születhet egyrészt szakértői vélemény, mely ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a perben kirendelt szakértő véleménye. Másrészt például szemléről vagy tanúkihallgatásról készült jegyzőkönyv, amely mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedés, nyilatkozat megtételét, az általa tanúsított adatok és tények valóságát.

Előzetes bizonyításnak egyrészt akkor van helye, ha valószínűsíthetően a későbbiekben a bizonyítás nem vagy csak jelentős nehézséggel lenne lefolytatható. Ilyen eset például, ha olyan állapotot, tényt kell rögzíteni, ami valószínűsíthetően megszűnne, mire a perbeli bizonyítási eljárásra sor kerülne.

Lehetőség van közjegyző előtti előzetes bizonyításra abban az esetben is, ha a kérelmezőnek a bizonyíték beszerzéséhez jogi érdeke fűződik, különösen, ha jelentős tény vagy állapot megállapításához van szükség a bizonyításra. Ezen esetek eléggé tág körben teszik lehetővé az előzetes bizonyítás igénybevételét. Például igénybe vehető akkor is, ha valaki szavatossági igényt kíván érvényesíteni, és a hibát, illetve annak összegszerű következményeit szakértő útján szükséges megállapítani.

Az előzetes bizonyítás lényege, hogy valamely bizonyíték már a peres eljárást megelőzően beszerzésre kerüljön, illetve rendelkezésre álljon. A bizonyíték alkalmas lehet arra, hogy a felek annak alapján megállapodást kössenek, így a pert elkerüljék.Az előzetes bizonyításra az a közjegyző illetékes, ahol a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye található, továbbá az a közjegyző is, akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van. Az előzetes bizonyításra vonatkozó kérelmet a közjegyzőnél lehet előterjeszteni írásban, elektronikus úton, vagy a közjegyző előtt jegyzőkönyvbe mondva.