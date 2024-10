Stermeczki András evangélikus lelkész (képünkön), Kovács István görögkatolikus parókus és Czeglédi Péter Pál református lelkész áldást kért a közgyűlési munkához. Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Áldás a közgyűlési munkára

Ezután a helyi egyházak lelkészei kértek áldást az új testületre és a városvezetői munkájukhoz. Kovács István görögkatolikus lelkész arról szólt, hogy bár szerteágazó gondolatok jellemzik a város lakosságát, de törekedni kell a kapcsolatok erősítésére. Amikor pedig hatalmat kap az ember, akkor nem hiányozhat a szeretet okossága, bőkezűsége a munkája során, máskülönben abból csak hatalmaskodás lesz. Stermeczki András evangélikus lelkész egy olyan útravaló gondolatot választott, amely rávilágít arra, hogy ha az ismétlődés olykor értelmetlennek is tűnik számunkra, akkor is el kell végeznünk a munkát, mert ez a feladatunk, erre kapunk megbízatást, és ebben Isten áldása segíthet bennünket. "A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme" - emelte ki a Példabeszédek könyvéből, és ezzel az idézettel folytatta Czeglédi Péter Pál református lelkész is a gondolatait a közgyűlés felé, "...és a Szentnek a megismerése ad értelmet." A Szent maga Jézus Krisztus, és a keresztény hagyomány szerint két módon találhatjuk Őt meg. Lehet az a belső kegyelmi út során, például ha reggelente imádkozunk vagy elmélkedünk Krisztus urunkról. A külső mód pedig a gyülekezet közösségét jelenti. E nélkül hiába is sikeres vagy jó valami, végső soron értelmetlen. Erre hívta fel a képviselők figyelmét is, biztatva őket arra, hogy valamilyen egyházközségben gyakorolják Krisztus megismerését, keressék Őt, mert akkor lesz olyan szeretet a szívükben, amelyekkel jó döntéseket hozhatnak. Imájában Isten áldását kérte a békesség, a reménység és a bölcsesség jegyében a közgyűlésre, a hivatali munkatársakra, a képviselőkre és családtagjaikra is.

Még ezen a héten, október 10-én egy rendkívüli ülést is tart az új közgyűlés. Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Havonta 5,5 millió forintba kerülnek

A következő napirendi pont során megszavazták, hogy a polgármester illetménye havonta 1,3 millió forint lesz, és további havi 195 ezer forint költségtérítést is kap. Ezután döntöttek a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról (a bizottságokban lesz változás). Az alpolgármestereket titkos szavazással választják meg, és ennek érdekében létrehoztak az ülésen szavazatszámláló bizottságot Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba és Szántó Péter részvételével. A polgármester továbbra is három főállású alpolgármesterre tett javaslatot, Mezei Zsoltra, Barta Endrére és Szabó Zsoltra. Róluk szavazhattak a képviselők a közgyűlési terem előtt, erre az időre 30 perc szünetet rendeltek el. A voksolás eredménye alapján látható, hogy hármójuk közül Barta Endre a legelfogadottabb a testület körében, hiszen 12 igen szavazatot kapott 3 tartózkodás mellett. A legkevésbé támogatott alpolgármester Mezei Zsolt, ő a 11 igen szavazat mellett 3 tartózkodó és egy nem szavazatot is kapott. Szabó Zsolt 11 igen és 4 tartózkodás mellett lehet alpolgármester. Mindegyiküknek a törvényileg adható legmagasabb összegű illetményt szavazták meg, vagyis havonta 1,17 millió forint lesz a fizetésük, plusz fejenként 175 ezer forintot is kapnak havi költségtérítésként.