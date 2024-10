A halál nem tabu, pedig ez az utolsó tabu, amelyről nyugati társadalmunkban nem beszélünk. Halottaink napja közeledik. Talán ez az egyetlen időszak, amikor lehetőségünk és szándékunk is van a halálról beszélgetni. Éppen ezért és ezt a témát választották kampánytémájuknak a magyar temetkezéssel foglalkozó szervezetek. A kampány szóvivője Palkovics Katalin, aki egyben a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete elnöke is.

Palkovics Katalin, a kampány szóvivője együtt él a halállal

Forrás: magyartemetkezes.hu

- Az idei kampány témája, hogy a halál nem tabu. Miért ezt választottátok?

- Így igaz. A következtetés az abból fakad, hogy tavaly a tavalyi kampányunknak a fő jelmondata az volt, hogy ne vigye haza, a családi fészekben temetőt. De rájöttünk, hogy hogy igazából a legnagyobb probléma a halál tagadásával, és nem elfogadásával kapcsolatos. Az idei kampányunknak elsősorban tájékoztató jellege van, illetve egy kicsit közelebb szeretnénk hozni a halál tényét, hogy ne legyen tabu. Gondolok itt arra, hogy az én nagyszüleim, szüleim még együtt tudtak élni a halállal, hiszen általában otthon, családi körben mentek el a szeretteik, tehát ők ezt meg tudták élni azt,amit a mai emberek tagadnak. Ez biztos abból is fakad, hogy mára már nehezen megoldható,hogy az utolsó idejükben velünk lehessenek a szeretteink, így a legtöbbjük egészségügyi intézményben vagy szociális intézményben hunyt el. Így nem testközeli, ha fogalmazhatok, az élmény. El kell fogadnunk az alábbiakat:

Az emberi élet természetes és elkerülhetetlen része a halál és ahhoz kapcsolódóan az utolsó búcsú, vagyis a végtisztesség adása.

Az utolsó búcsú lehetőséget ad arra, hogy méltó módon emlékezzünk meg a szeretett elhunytról, megosszuk az emlékeket, és megköszönjük az általa hagyott örökséget teret adjunk az emlékezésnek és az elengedésnek, ezzel segítve a gyász feldolgozását. • És teljesítsük mindezzel az elhunyt utolsó kívánságát.

- Valójában itt a halálunkról való gondoskodás is ebbe tartozik, hiszen az én nagyszüleimnek ki volt készítve, hogy mibe temessék el. Nagyon pontosan rendelkeztek arról, hogy mi hogyan történjen. Már jó előre megvásárolták a sírhelyüket, félretették a temetésre a pénzt, és ez mintha most már nem így lenne. Ez is ebbe tartozik, hogy tagadjuk a halált?