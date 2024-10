Mint ismert, a Dunaferr középiskola két helyszínen működik, a diákok egy része a Vasmű téri központi épületben, másik részük a benti, az Apáczai Csere János úton lévő villamos tagintézmény épületében tanul. A gólyaavatót ez utóbbi épületben tartották meg, valamennyi kilencedikesük számára.

A Dunaferr iskola fiataljainak egy színdarab-részletet is elő kellett adniuk.

Fotó: Laczkó Izabella

Hagyomány náluk, hogy ezt a rendezvényt mindig az a tizedik évfolyamos osztály szervezheti, amely az előző tanévben megnyerte a gólyaavatót. A szervezés jogát Varga Edina tanárnő rendészeti és közszolgálati tagozatos osztálya érdemelte ki. Mint azt az osztályfőnök lapunknak elmondta, a feladatokat közösen találták ki a diákokkal az iskolában, de sokat ötleteltek a fiatalok otthon is, míg végül összeállt a teljes program. Hat kilencedikes osztály tanulóit fogadták szerdán reggel a benti iskola tornatermében.

A rendezvény célja elsődlegesen a közösségépítés, ehhez pedig vidám-játékos feladatokkal szolgáltak a kilencedikeseknek.

Fotó: Laczkó Izabella

Itt aztán újabb csoportokat alkottak a gólyák, majd teljesíthették a rájuk váró játékos-sportos küldetéseket. Volt például olyan állomás, ahol egy színdarab részletét kellett eljátszaniuk, egy másik ponton evőpálcikával kellett tésztát, rizsszemeket áthelyezni egyik pohárból a másikba, és ügyesen kellett fújni pingponglabdákat is. A gólyaavató az új diákok beilleszkedését szolgálja, hogy a közös vidámság révén jobban összehozza az osztályközösségeket, s nem utolsó sorban, egy újabb játékos programmal színesíthetik a mindennapokat. Ennek jegyében volt olyan feladat is, ahol az egyik diák szemét bekötötték, s társának kellett vezetnie, de kitaláltak olyan játékot is, amelyben az osztályfőnökök kaptak nagyobb szerepet. A program végén kerítettek sort a kilencedikesek fogadalomtételére, amelynek szövegét, a diákok vállalását az osztályfőnökök fogalmazták meg. Csokival jutalmazták a fiatalokat, és minden osztály kapott egy-egy tortát is.