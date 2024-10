– A 2024/2025-ös tanévben a Lázár Ervin Program lebonyolítását a Déryné Művészeti Nonprofit Kft. és a Klebelsberg Központ közösen látja el. A kormány által 2019-ben életre hívott Lázár Ervin Program célja, hogy az előadó-művészeti produkció élménye – szociális helyzettől és területi elhelyezkedéstől függetlenül – minden köznevelésben részt vevő, általános iskolás korosztályú diák számára egyenlő feltételek mellett hozzáférhető legyen. A Kis Domonkos Márk által vezetett Déryné Programnál hiszünk abban, hogy a kulturális nevelést egészen kisgyermekkorban el kell már kezdeni, amelyhez kiváló lehetőséget biztosít a Lázár Ervin Program.

A Déryné Programról Szitás Anettel, a program kommunikációs és marketing vezetőjével beszélgettünk

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A ”Színház mindenkinek” missziót szem előtt tartva, a társ előadó-művészeti ágakat bevonva a Déryné Program célkitűzésként fogalmazta meg, hogy minél több gyermeket sikerüljön minőségi kulturális élményben részesíteni. A kulturális élet felpezsdítéséhez és életben tartásához nem csak művészekre és minőségi produkciókra van szükség, de közönségre is. A Vitéz László alprogram, KultUp, valamint a Lázár Ervin Program működési integrálódása a Déryné-Program portfóliójába elősegíti a hazai kulturális életciklus modell kialakítását- tájékoztatott Anett.

A Déryné Program célkitűzésként fogalmazta meg, hogy minél több gyermeket sikerüljön minőségi kulturális élményben részesíteni

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– A mai napon a Magyar Versmondók Egyesületének Garabonciás című eladását láthatta az iskolák alsó tagozatos diákokból álló közönsége, amelyhez és magam is csatlakoztam Kulcson. Ugyanis a munkám a fővároshoz köt, de ezer szállal kötődőm Kulcshoz és a környékhez. A családommal Kulcson élünk, és a mai előadáson a kisfiam is ott ült a nézők között. Kollégáimmal nap, mint nap ezekért a pillanatokért dolgozunk, hogy vidéki, kis településekre is eljuttathassuk a színház és az előadó-művészet varázslatos világát-zárta gondolatait Szitás Anett, a Déryné Program kommunikációs és marketing vezetője.