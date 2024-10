Hazai és külföldi partnerek

Számos nagyszabású projektben kapott megbízatást a Darusín Kft. az elmúlt időszakban.

Egyik partnerüknek például két egyedi darut terveztek, s gyártottak Romániába.

A székesfehérvári Hydro Extrusion Hungary Kft. 32 milliárd forintból létesített egy öntödét, amelyben az összes darut és darupályát a Darusín csoport gyártotta, és telepítette, ezen kívül részt vettek még a Hydro kapacitásfejlesztésében is több emelőberendezéssel.

Több energetikai berendezésgyártó cég beruházásbővítő projektjében az emeléstechnikai fejlesztéseket szintén a Darusín Kft. végzi, és végezte.

A dunaújvárosi vállalat részt vesz a Pentele híd felújításában is.

Jelenlegi nagyobb projektjük kapcsán gyártanak három darab 50 tonnás darut is.

Folyamatban lévő megbízás a már említett kőtörő berendezés gyártása, hiszen ebből több darabot készítenek.

Megbízást kaptak egy újabb hullámvasút pályaelemeinek gyártására. Fotó: Laczkó Izabella

Várhatóan november elején kezdik gyártani egy újabb hullámvasút pályaelemeit. Ettől a partnerüktől ez már a negyedik megbízásuk, például a Disney számára, egy hajóra is készítettek már hullámvasutat. Ahogy akkor, úgy idén is szemlélhetik a látogatók ezt a gyártási folyamatot, ugyanis november 8-án a Modern Gyárak Éjszakáján a Darusín ismét megnyitja kapuit.

Modern Gyárak Éjszakája a Darusínnél

Ezt a rendezvényt idén immáron nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, amelynek során a programra jelentkezett gyárak, vállalkozások november 8-án délután 4 órától betekintést engednek az érdeklődők számára üzemeik területén. Előzetes regisztráció szükséges a látogatók részéről, amelyre hamarosan már lehetőség nyílik a Modern Gyárak Éjszakája rendezvénysorozat hivatalos honlapján. Rendszerint több turnusukat indítanak a vállalatok, így több időpont is választható az üzemi túrákra.

A Modern Gyárak Éjszakáján üzemi túrákat szerveznek, a látogatók betekintést kapnak a különféle munkafázisokba. Fotó: Laczkó Izabella

A Darusínnél tavaly több, mint kétszáz vendégek fogadtak, és számos kiegészítő programelemmel is szolgáltak hozzá, ugyanis egyfajta vállalati családi, közösségi nappal együttesen valósították meg. Radvánszki Sándor kérdésünkre hamar ráerősített, most még a tavalyinál is nagyobb rendezvénnyel készülnek. Elöljáróban vázolta, hogy érkezik hozzájuk Szalay Balázs Dakar-rali pilóta, akinek versenyautóját és szervizkamionját is meg lehet majd tekinteni, illetve Kovács Bálint gyorsasági motorversenyző (Moto GP) is jelen lesz, ráadásul szimulátorokat is hoznak. Sok meglepetéssel készülnek, lesz például masszőr és csontkovács is a programlehetőségek kínálatában, a gyerekeknek pedig játékvárral is készülnek.