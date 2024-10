A magyar nép szabadságvágyát, az elnyomás elleni harcát jelenti az évről évre visszatérő 1956-os megemlékezés – hallottuk Várai Róbert Baracs polgármesterétől az ünnepi beszéd után.

1956-os megemlékezés: Várai Róbert polgármester mondott ünnepi beszédet

Fotó: Horváth László

1956-os megemlékezés

Baracs Templomos temetőben Farkas István sírjánál róják le tiszteletüket már hagyomány szerint a baracsiak. Az idén is a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola diákjainak műsorával kezdődött az ünnepség. A diákok játéka hűen tükrözte a szabadságért lázadó és önfeláldozó ifjúság tetteit. Felkészítő tanáruk Tóth Péterné volt. A folytatásban Várai Róbert polgármester mondott beszédet, melyben nem csak az egykori történéseket elevenítette fel szemelvények segítségével, de a mai kor társadalmi és politikai élete elé is tükröt tartott. Kiemelve említette az erőltetett iparosítás máig tartó hatásait, utalva a Dunai Vasmű, (ma Liberty Dunaújváros) helyzetére. Baracson is voltak események, túlkapások 1956-ban, ahogy a környező településeken is. Sajnos a hazugság minden nap jelen van életünkben és egyre nehezebb felismerni, amihez jól kell ismerni a történelmet. Ma már nyíltan és őszintén beszélhetünk az 1956-os eseményekről és látnunk kell azt, hogy ma is forradalmi időket élünk – hallottuk többek között a beszédben.