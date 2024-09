Lehetőség 51 perce

Zöldebb Rácalmás: még igényelhetők komposztálók

A rendelkezésre álló készlet erejéig most a kertes mezőgazdasági övezeti (zártkert) rácalmási ingatlantulajdonosok is igényelhetnek ingyenes komposztálót, a Zöldebb Rácalmásért program keretében, olvasható Rácalmás önkormányzatának Fb-oldalán, ahol igénylőlapot is mellékelnek. Zöldebb Rácalmás: az igénylőlap egyébként megtalálható a Rácalmás applikációban is.

Körmendi Erzsébet Körmendi Erzsébet

Forrás: Rácalmás Fb-oldala Az olvashatóan kitöltött, majd lefotózott vagy beszkennelt dokumentumot a [email protected] emailcímre kell elküldeni, vagy kitöltve bevinni a hivatalba. Az igényelt komposztálók átvételére a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Miért jó komposztálni? Az elsődleges szempont az, hogy a legegyszerűbb módon így készíthetünk saját „tápanyag-bombát’ a kertünk számára, ahol ez a talajt is javítja és növényeink biztos forrásból származó tápanyagokhoz jutnak. E mellett olyan kerti- és konyhai hulladékokat hasznosíthatunk, melyek más esetben egyszerűen a kukában végeznék, így viszont újrahasznosulnak a kertünkben. A kertünk talaja sokszor „fejlesztésre” szorul, hiszen lehet, hogy túl kötött agyagos vagy épp a másik véglet, inkább homokos, laza szerkezetű melyen átszalad a víz és kevés tápanyagot tartalmaz. De bármilyen talajjal legyen is dolgunk, a hozzá adott komposzt annak szerkezetét és struktúráját javítja , így nő a vízmegtartóképessége is, a kötött talaj pedig morzsalékosabbá válik az évek során. A használatban lévő talaj, tehát a beültetett kert, folyamatosan igényli a tápanyagutánpótlást, attól függetlenül, hogy egynyári, évelő vagy éppen fa, esetleg cserje típusú növényeket ültettünk, hiszen ezek a vegetációs időszak alatt folyamatosan merítik a talajt. (Forrás: kiskert.hu) Az érett komposzt kertünkben sokféleképpen felhasználható Az érett, már-már földszerű sötétbarna, szinte fekete színű komposzt a tápanyagok széles spektrumát tartalmazza, így tökéletes kerti alkalmazásra, az pedig csak előny, hogy ezt a „fekete aranyat” magunk is előállíthatjuk. Komposztból sosem elég, hiszen olyan sokféleképpen felhasználható a kertben. Ha új kertrészt alakítunk ki, gyepet telepítünk, vagy utánvetünk, ősszel a talajba dolgozhatjuk, a nagy tápanyagigényű egynyáriaknak, zöldségeknek kerülhet az ültetőgödrébe, de a még éretlen komposztot fák mellett talajtakaróként is használhatjuk, de cserepes, dézsás növényeink, sőt szobanövényeink is megháláljak az ilyen tápanyagutánpótlást.

