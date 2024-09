Látható, hogy az út szegélyén levő szalagkorlát is be van már hajolva. A helyszínen tapasztaltak alapján mi úgy láttuk, hogy az üreges rész, kimosás már az út alá is behúzódott.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Kiérkezésünkkor elsőként a katasztrófavédelem szóvivőjét, Szabó- Bisztricz Anettet hívtuk, majd az ő tanácsára - mivel balesetveszélyesnek ítéltük a tapasztaltakat - a 112-es segélyhívót.

Először a katasztrófavédelem szakemberei értek a helyszínre, akiknek az volt az elsődleges véleményük, hogy veszélyes a közlekedés szempontjából a helyzet, és riasztották a rendőrséget, valamint a DVG Zrt-t is.

A helyszínen elhangzott, hogy a közlekedők teljes biztonsága érdekében lehetséges, hogy le kell zárni majd az érintett útszakaszt.

Ez a rész veszélyezteti az utat

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A helyszínre érkezett Orosz Csaba, a körzet önkormányzati képviselője is, akitől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy sebességkorlátozó- és veszélyre felhívó táblákat helyeznek ki az érintett szakaszon, majd szerdán a szakemberek a vízkimosást murvázással fogják orvosolni.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Megkezdték az alátámasztást

Időzközben Dunaújváros önkormányzatának hivatalos közösségi oldalára is kikerült egy tájékoztató az eseményről.