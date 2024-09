A fűnyírás szezonja jellemzően áprilistól októberig tart, de a nyári hónapokban, főként amilyen aszályos az idei volt, ritkábban került elő a sufniból a fűnyíró. Ősszel azonban újra érdemes heti-kétheti rendszerességgel végigmenni a gyepen. A rendszeres nyírással ugyanis egyrészt sokkal szebb lesz a fű, másrészt egységesebb lesz a felület, illetve a gyomosodást is megelőzi, a rendszeres nyírás. A fű ugyanis bírja nyírást, a legtöbb gyom viszont kevésbé tűri - tudhatjuk meg az agrarszektor.hu összeállításából.

Ha már szóba került a fűnyírás, akkor nem kerülhetjük ki a vakondhelyzetet. (Nálunk már feltúrták a legszebb füves részeinket.) A vakond védett állat, ha megjelenik a kertben, bajosan lehet elüldözni, ellene semmilyen mérget vagy irtószert nem vethetünk be. Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezetője szerint ezért is érdemes még a gyep telepítése előtt, a vetett fű vagy a gyepszőnyeg alá vakondhálót tenni. Rendkívül hasznos lehet, hiszen a háló miatt a vakond nem tud feljönni, máshol, a kertünkön kívül keres magának ásni valót, ráadásul nem is drága. Az elektromos vakondriasztókat már kevésbé tartja hathatós megoldásnak a szakember, amelyik ugyanis csendes, az a tapasztalatok szerint nem működik, amelyik pedig hangosabb, azoknak a zaja bennünket, embereket és a háziállatokat is zavarhatja. (Szép dolog, hogy a vakond védett állat, de a kérdésem, mivel rengeteg bosszúságot okoznak a vakondok, az ember nem védett ezen a bolygón?)

A mostani csapadékos időszak után az első és legfontosabb teendők a kiskertben a fűnyírás mellett a gazolás. Gyorsan nőnek a gyomok, ezért is érdemes minél hamarabb megszabadulni tőlük, hogy ne fajuljon el a helyzet! A gyomláláson kívül a gereblyézést se felejtsük le, amivel szintén kicsit felfrissíthetjük a talajt. A kapálás sem csupán a gyomok eltüntetése miatt fontos, hanem a talaj csapadékelvezetésében is sokat segít.

A kapálás egyik fontos célja ugyanis a talaj nedvességének megőrzése, illetve alkalmassá tesszük vele a talajt a nedvesség befogadására.

Ahogy az ősz beköszönt, egyre több falevél, ág hever az udvarokon, kertekben. Érdemes a lehullott növény részeket rendszeresen eltakarítani, összegyűjteni, hiszen hasznára válhat kertünknek. Legtöbben még mindig szemétként tekintenek a lehullott levelekre, pedig számos módon hasznosítható.