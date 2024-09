Szeptember 21-22-én lesz az immár hagyományosnak számító V. Kulcsi Pergetős Találkozó és Verseny, ahol a pergető horgászok összemérhetik tudásukat és ügyességüket.

Az esemény szervezését a Kulcsi Horgász és Természetvédő Egyesület vállalta magára a Kulcs Községi Önkormányzat és a Halfogók Baráti Köre Egyesület támogatásával. Ez a verseny, amely évről évre egyre népszerűbbé válik, idén is izgalmas kihívásokat és értékes nyereményeket ígér a résztvevőknek. A Kulcsi Hajóállomás közkedvelt helyszínnek számít a horgászok körében, és ezúttal is várható, hogy vendégek mellett, majd a helyi csapatok is szép számban képviseltetik magukat.

A nevezés egyszerű: az érdeklődők a [email protected] e-mail címen jelentkezhetnek. A versenykiírás részleteit a szervezők hamarosan közzéteszik, így mindenki időben értesülhet a pontos szabályokról és teendőkről. Érdemes figyelemmel kísérni a közösségi médiát, hiszen a kommentekben is megtalálhatók lesznek a szükséges információk.

A verseny mögött álló támogatók sora is impozáns: a Kulcs Községi Önkormányzat, a Kulcsi Duna Horgászbolt, az Arany Amur Horgászbolt és a Fehér Amur Horgászcentrum mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők számára emlékezetes és sikeres legyen az esemény, a Halfogók Baráti Köre Egyesület pedig külön köszönetet érdemel.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.