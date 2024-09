Olvasóink többször jelezték már nekünk, hogy beázik a Dunaújváros MJV vagyongazdálkodási cége, a DVG Zrt. által üzemeltetett városi fedett piac. Pontosabban, még mindig beázik. A szombat délelőtti videón jól látszik mindez. Pedig miután a duolon is megjelent az, hogy az idei önkormányzati választások előtti időszakban még a villanykapcsolókra és konnektorokra is folyt az esővíz, szorgos kezek munkájaként elhárították a hibát. Az eredményről városunk egyik alpolgármestere, Mezei et. is beszámolt, egy vadonatúj lapátra támaszkodva. Nos, a piac még mindig beázik, az eső meg esik, a vásárlók meg áznak.