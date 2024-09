Ez volt az utolsó közgyűlés a jelenlegi felállásban, ahogy Pintér Tamás polgármester is elmondta az ülés elején, ugyanis októbertől alakulnak meg az új testületek, amelynek tagjai a júniusi helyhatósági választáson nyertek mandátumot az elkövetkezendő öt évre.

Ehhez kapcsolódott az egyik napirend is, amellyel több ponton is módosították a közgyűlés szervezeti és működési szabályáról szóló (SZMSZ) rendeletet. Mint azt az előterjesztésben írták, az újonnan megválasztott képviselők és polgármesterek megbízatása október 1-jével veszi kezdetét, mert ettől a naptól válik jogerőssé a választás eredménye. Innentől számítva 15 napon belül kell az új vezetőknek megtartaniuk az alakuló ülésüket. Városunk esetében eddig az volt a jellemző, hogy már ezen az alakuló ülésen megválasztották az alpolgármestereket, a bizottságok tagjait. A törvény lehetőséget ad arra, hogy ezekről a tisztségekről az alakuló ülést követő közgyűlésen döntsenek a képviselők- többek közt ezt belefoglalva módosították a rendeletet.

Egymilliárd forint önkormányzati médiára

Négy évvel ezelőtt is gyakorta hivatkozott nehéz gazdasági helyzetre a városvezetés, de egymilliárd forint azért jutott "házi médiára", a DS Média Kft-vel. Az interneten fellelhető a vállalkozási szerződés, a dokumentumot 2020. augusztus 3-án írták alá a felek. Innentől számítják a 48 hónapos megbízási időt, ez alapján 2024. augusztus 4-től már szerződés nélkül roboghat az önkormányzati médiagépezet. A júniusi közgyűlésen bízták meg a képviselők a Bákonyi Ügyvédi Irodát azzal, hogy bonyolítsa le a médiarendszer üzemeltetésére vonatkozó új közbeszerzési eljárást. Csak erre a feladatra 22,8 millió forintot szavaztak meg! Augusztus 7-én jelent meg a pályázati felhívás, amelyre szeptember 12-ig "várták" a pályázatokat. Várható volt, hogy a csütörtöki ülésre sürgősségivel behozzák a témát, és így is lett. A napirendben foglaltak szerint két pályázó volt. Az egyik a Hungaroplakát Reklám Kft., amely Komló egykori szocialista polgármesterének a fia, Páva Zoltán érdekeltségébe tartozik. Nem okoz meglepetést, hogy a két induló közül ez a cég adta a magasabb árajánlatot, a másik pályázó ugyanis a városvezetés "házi médiája", a DS Média Kft. volt. Viszont most kapaszkodjanak meg: ez a cég eddig havonta 16,5 millió forintért (+Áfa) szolgálta ki a városvezetés kommunikációs igényeit, innentől kezdve pedig már havi 23,5 millió forint (+Áfa) ellenében. Ráadásul 36 hónapra szól a megbízatás, vagyis újabb 1,07 milliárd forintot kaszálhat a város pénzéből a cég, ám ezúttal mindössze 3 év alatt.