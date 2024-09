A tavaszi ünnepélyes átadónak köszönhetően a bölcsőde 26 férőhelyes intézményként vált a kisgyermekes családok fontos segítőtársává, akik számára mostantól könnyebb a munka világába való visszatérés.

Holl Tamásné, a bölcsőde tagintézmény vezetője, elmondta, hogy az elhúzódó adminisztráció után az utolsó pillanatban kapták meg az engedélyt, így még három bölcsődei férőhely bizonytalan.

Az önkormányzat által beszerzett új informatikai eszközök, és az internetes hálózat bővítése hozzá járult ahhoz, hogy a munka gördülékenyebb legyen az intézményben Fotó: TT

"Minden feltétel adott a kisgyermekek számára, és habár a személyzet jelenleg a minimumon van, nagy lelkesedéssel kezdtük meg az évet. Az új épület modern és korszerű, minden európai uniós előírásnak megfelel, így reméljük, hogy hamarosan teljes létszámmal működhetünk" – tette hozzá mosolyogva a tagintézmény vezető.

Az új bölcsőde megnyitása nemcsak a családoknak, hanem a település fejlődésének is fontos mérföldkő. A beruházás 455 millió forintból valósult meg, és a munkaerőpiacot is élénkítette, hiszen négy új kulcsi munkahelyet teremtett.

A bölcsőde külön épületbe költözésével az óvoda egy újabb csoportszobához jutott Fotó: TT

A nevelési év újdonságai nem értek véget a bölcsődei nyitással. Rendné Pocsai Izabella, az intézmény főigazgató, elmondta, hogy az óvodai adminisztráció korszerűsítése is nagy lépésekkel halad előre. Az OviKRÉTA rendszer bevezetése hosszútávon megkönnyíti az adminisztrációs feladatokat, jelenleg még a tesztelése folyamatban van. De már összekötötték az orvosi EESZT rendszerrel. Ami azt jelenti, hogy mostantól az iskolások mellett, az óvodások hiányzásának igazolása is elektronikus úton történik, ami megkönnyíti a szülők és az intézmény dolgát is.

"A bölcsőde külön épületbe költözésével az óvoda egy újabb csoportszobához jutott, így végre visszaállhatott a tornaszoba eredeti funkciójába" – mondta a főigazgató. Az önkormányzat által beszerzett új informatikai eszközök, és az internetes hálózat bővítése szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmény munkája és a KRÉTA rendszer használata gördülékenyebb legyen.

Az új nevelési év tele van lehetőségekkel, és az intézmény dolgozói izgatottan várják a kihívásokat, hogy a kisgyermekeknek a lehető legjobb nevelési környezetet biztosíthassák.