Búcsú volt a hétvégén Adonyban. A búcsú szóról manapság a vattacukor-árus, a körhintás, az étel-ital árusítás jut az eszünkbe természetesen a találkozások is, amikor ilyen jellegű események alkalmával összefutunk barátokkal ismerősökkel. A búcsúhoz egyébként hozzátartozik, hogy az ember gyerekkel megy, akinek mindig kell venni valamit, ha szeretne, ha nem .... De kell, mert más gyerekek is kapnak, s miénk se lehet hátrányos helyzetű.

Szemet gyönyörködtető ékszerek

Mielőtt a búcsúk valódi tartalmára kitérnék, meg kell jegyeznem, hogy az egyik legszimpatikusabb búcsú volt a vasárnapi Adonyban. Minden vurstli-elem ingyen volt. Ingyen kosár-körhintázhatott, ugrálóvározhatott az aprónép. Igényesek és szórakoztatóak voltak a programok is. Így szívesen kilátogattak az adonyiak, sőt még a nem adonyiak is.

Többféle kézműves termék közül lehetett választani

Schrick Istvánnal is összefutottunk, pedig ő Rácalmás polgármestere, de mivel meghívták, meg az unokák is el akartak jönni, így átugrott a szomszéd városba. De ha már a búcsú kellékeinél tartunk számtalan roppant igényes búcsúfiával is gyarapodhattak az érdeklődők. Ott volt Papp Orsolya a gyönyörű és különleges ékszereivel. Papp Orsolya, egyébként a Széchenyi gimnázium tanára, és az ékszerkészítés számára egyszerre hobbi és szenvedély. Kikapcsolja, értéket teremt vele.

De ott volt rozmaringos termékeivel Bándity Réka Kulcsról, aki a Rozmaringos műhely tulajdonosa, jelenleg kutató-biológus egyetemi hallgató és a mesterképzését végzi. Aki a rozmaringos termékek készít. Hangsúlyozza, hogy a rozmaring méltatlanul van háttérbe szorítva, hiszen számos jó tulajdonsága mellett élénkítőt, kiválóan hatnak az immunrendszerre és az emésztésre is.

Tischnerné Tóth Szilvia pedig adonyi származású, korábban pedagógusként dolgozott, de mára már a kézműves lekvárjaival, fűszersóival, szörpjeivel foglalkozik. Az Adony idény fantázianevű termékek már ránézésre is ínycsiklandozóak.

Természetesem az ugrálóvár sem maradhatott el

Búcsú volt Adonyban.