A település polgármestere, Molnár Tibor az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán adott tájékoztatást a lakosságnak, miszerint a Hunyadi és Fő utcai traffiboxokba elhelyezték a traffipax készülékeket. A közlekedésbiztonság javítását célzó eszközöket jelenleg tesztelik, így még nem mérik a sebességet, de a szükséges figyelmeztető táblák kihelyezését követően hamarosan megkezdik éles működésüket.

Molnár kiemelte, hogy az önkormányzat két állandó traffipaxot vásárolt, amelyek célja a gyorshajtás visszaszorítása a Hunyadi utca bevezető szakaszán és a faluközpontban. Ezzel kívánják biztosítani a lakossági igényekben megfogalmazott közlekedés biztonságot, különösen a forgalmasabb helyeken.

Az éles működés kezdetéről szóló részletes tájékoztatót minden háztartás papír alapon is megkapja. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a sebességhatárokat a traffipaxoktól függetlenül is mindenkinek be kell tartania a balesetmentes közlekedés érdekében.