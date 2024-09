Rácalmás A kisváros önkormányzata egy héttel ezelőtt tette közzé közösségi oldalán, hogy már működik a Millenniumi park főutcához és temetőhöz közeli részen, a tó mellett kialakított nyilvános illemhely. Ennek létrehozásával a lakók régi óhaját teljesítette az önkormányzat, ugyanis a parkban, a tó körül és a játszótereken nagyon sokan töltik szabadidejüket. Korábban már étkezési lehetőségként asztalokat és padokat helyeztek ki és ivókutat létesítettek a kalózhajós mászóka közelében, amely mellé még a dinós játék is társult idén nyáron.

Tájba illő módon tájképen borítják az építmény külső falait

Fotó: Rácalmás Fb-oldala



Mostantól a vécéhasználat is megoldott a parkban: a környezetbe illő, nyilvános automata illemhelyet naponta hajnali 4 és 23 óra között használhatják, tehát gyakorlatig az első, hajnali buszra váróktól számítva a munkából éjszaka hazatérőkig vehetik igénybe. A létesítmény 200 forintos használati díja 50, 100, 200 forintos pénzérmékkel, bankkártyával, és telefonnal is kifizethető. A mosdóban pelenkázó is rendelkezésre áll a kisgyermekes szülők számára. Az illemhely vészjelzőgombbal és riasztóval felszerelt, környéke pedig kamerával megfigyelt terület. Az önkormányzat vezetői arra kérnek mindenkit, hogy használja rendeltetésszerűen az illemhelyet, vigyázzanak közösen a tisztaságra is!

Pelenkázóhelyet is kialakítottak a kisgyermekesek számára

Fotó: Rácalmás Fb-oldala



A város polgármesterével, Schrick Istvánnal beszélgetve hangsúlyt kapott, hogy a már korábban létrehozott mosdók továbbra is nyitva vannak. A temető egyik oldalához a parkban most kialakított automata illemhely van közel, másik oldalán a szociális központ hátsó, posta felőli részén régebben átadott férfi-, női és mozgáskorlátozott-mosdó használható. A sírkert közepén pedig a ravatalozónál áll rendelkezésre nyilvános illemhely. Az utóbbi kettőt is – az éjszakát leszámítva – naponta 04 és 23 óra között tudják használni a járókelők, busszal közlekedők.