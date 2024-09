A projekt megvalósulásában köszönet illeti a Készenléti Rendőrséget is, amely radarral segítette a kutatást, illetve a katasztrófavédelmet, amelynek szakemberei eltávolítottak egy gyökerénél sérült fenyőfát. A feltárási munkákat követően tereprendezést hajtottak végre a területen, fűmaggal szórták be és virágokat is ültettek.

Az elhunyt katonák méltó nyughelyet kapnak, Pentele pedig visszakaphatja főterét, többek közt erről is beszélt dr. Mészáros Lajos.

Fotó: Laczkó Izabella

Pentele visszakapja főterét

Dr. Mészáros Lajos arról szólt, akár megszállóként, akár felszabadítóként tekint valaki a szovjet hadseregre, abban mindenki egyetért, hogy az elesett katona nem ellenség, és a végtisztesség mindenkit megillet. Közös cél volt, hogy a forgalmas Magyar út helyett méltó nyughelyet kapjanak a temetőben az itt eltemetett katonák, és ezáltal Pentele is visszakaphatja egykori főterét, a Szentháromság teret. A képviselő megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek eben a projektben, így többek közt Vargha Tamás miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet, az önkormányzat, illetve valamennyi állami és önkormányzati szerv együttműködését. Bízik abban, hogy a Szentháromság szobor is visszakerülhet ide, amelyet jelenleg az óvárosi templom előtt helyeztek el ideiglenesen.

Megelevenedett a kétezer éves történelem

Mint ismeretes, 1945-ben épült az első emlékmű ezen a területen, amit 1956-ban ledöntöttek, majd 1959-ben Weiner Tibor tervei alapján építették újjá az általunk is ismert sírkertet.

Orosz Csaba elmondta, a feltárás során az eredeti, '45-ös emlékmű darabjai is előkerültek, így például egy feliratos tábla is, amit a múzeumba szállítottak. Ez itt is fog maradni, a Lenin szobor mellett, nem rakják vissza, ugyanis kiderült, hogy nem jól szerepelnek rajta a nevek: van, akit nem is ide temettek el, illetve vannak olyan katonák, akiket ide temettek el, de nem került fel a nevük a táblára. A temetőbe kikerülő emlékművön hitelesen, pontosan tüntetik fel majd a katonák neveit. Arról is szólt, hogy megrázó, de érdekes élettörténeteket ismerhettek meg a feltárási munkák során, szinte megelevenedett az elmúlt kétezer éves történelem, amelyekről október végén-november elején egy előadás keretében szeretnének is beszámolni az érdeklődőknek. A képviselő úgy fogalmazott, az elmúlt négy és fél év munkája meghozta a gyümölcsét, az exhumálási folyamat lezárultával látható, hogy szinte megnyílt a tér a kúria előtt. Nagy tervek előtt állnak még, szeretnék, ha ismét Pentele főterévé válna ez a terület, ahol megpihenhetnek, leülhetnek, beszélgethetnek az emberek. Szentháromság térként hívnák a jövőben is, bíznak benne, hogy lesz rá támogatás (a kabinetvezető elmondása alapján van már egy nyertes projektjük a megvalósításra a TOP Plusz program keretében).