Nem véletlen a helyszínválasztás, ugyanis az elnök tájékoztatójából kiderült, a dunai árhullám miatt a vármegye két településén, Ercsiben és Kisapostagon lesz szükség fizikai beavatkozásra, vagyis homokzsákokkal történő gátépítésre. Szeptember 22-23-ra várható a Duna tetőzése térségünkben, és mint azt az elnök elmondta, a szakemberek szerint nem éri el majd a 2013-as nagy árhullám szintjét (körülbelül 24 centiméterrel marad alatta).

Fotó: Németh Ádám

Dr. Molnár Krisztián kiemelte, a várható árvíz miatt már korában megkezdték a felkészülést a védekezésre, amelyért ezúton is köszönettel szólt többek között az illetékes hatóságoknak, a Fejér Vármegyei Területi Védelmi Bizottságnak, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a katasztrófavédelem szakembereinek, a térség országgyűlési képviselőinek, és mindazon civileknek is, akik részt vettek az eddigi munkákban. Kiemelte, az összefogásban, az együttműködésben Fejér vármegye mindig is élen járt. Hangsúlyozta azt is, hogy az árvízvédelmi feladatok kapcsán jó szakemberek kezében van az irányítás. Többször tartottak egyeztetéseket is, és két olyan településünk van, ahol a személy- és vagyonbiztonság megőrzésre érdekében gátat kell építeni homokzsákokkal: Ercsiben és Kisapostagon. Utóbbi településen a sajtótájékoztatóval egyidőben már dolgoztak a védekezésen, ezért sem tudott jelen lenni Varga Gábor országgyűlési képviselő (Fejér 05), aki a helyszínen segített.

Ercsiben szerdán 12 órakor kezdik a gátépítő munkát a kompkikötőnél a hivatásos szervekkel közösen, de várják az önkéntesek segítségét is.

Tessely Zoltán, a vármegye 03-as választókerületének országgyűlési képviselője is jól emlékszik még a 2013-as nagy árvízre, amelynek során összefogással sikerült a védvonalat kialakítani. Mint mondta, most is hasonlóan magas vízszintemelkedéssel számolnak. Mivel a maguk választókerületében, Pannónia szívében nem várható árvízi esemény, ezért ők megkezdték az önkéntesek szervezését, és ott segítenek, ahol szükség van rá. Szerdán mintegy száz fős csapattal az ercsi munkálatokban vesznek részt.