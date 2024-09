A tűz körül felelevenítik a népszokásokat, hiedelmeket, babonákat. Néptáncra is lesz lehetőség Czuppon Péter táncosaival. Közös szalonnasütésre is jó alkalmat kínál ez a program, hiszen a hatalmas máglya parazsát körül ülve jókat falatozhatnak majd a résztvevők. A szervezők arról is tájékoztatják az érdeklődőket a Faluház közösségi oldalán közzétett plakáton, hogy a szalonnasütéshez az alapanyagokat az önkormányzat biztosítja.

Bár szeptember hónap egésze Szent Mihálynak van szentelve a néphagyomány szerint, a Fény mennyei hercegének ünnepe csak a hó utolsó előtti napján, szeptember 29-én érkezik el

. Számos néphiedelem, időjárási megfigyelés és legenda fűződik ehhez a naphoz,

de nem csak a babonák, hanem a gazdaság és a hajdani szolgálatok szempontjából is fontos mérföldkő volt Szent Mihály napja. Cikkünkben többek között az elfeledett pásztortüzekhez kapcsolódó hiedelmekről is mesélünk.

Fotó: wikipedia

Jelesül: Szent Mihály éjszakáján úgynevezett pásztortüzeket gyújtottak, hogy a legelőről hazatérő pásztorok a tűz fényét követve biztosan hazataláljanak. Számos legenda kötődik a pásztortüzekhez, közülük talán a legismertebb, hogy a jelzésként szolgáló, útmutató pásztortüzek nem aludhattak ki sehol addig, még az utolsó pásztor is haza nem ért, hiszen a tűz bármilyen okból történő elalvása a következő tenyészévre nézve balszerencsét, rontást jelentett a népi hiedelemvilág szerint.

Fotó: wikipedia

Szeptember 29-én a népi megfigyelések szerint általában már megérkezik az ősz, beköszönt a hűvösebb, sok esetben borongós, esős, ködös időjárás, helyenként már gyenge talajmenti fagyok is árulkodnak a közelgő tél idejének elérkezéséről. Mihály napja őszi évnegyedelő nap, hiszen időpontja alig néhány nappal tér el az őszi napéjegyenlőség dátumától. Európa-szerte ismert pásztorünnep, ez a nap jelenti a tenyészidőszak végét. A népnyelv úgy mondja,

„Szent Mihály után már a füvet is csak harapófogóval lehet kicibálni”,

azaz már a növények többsége már nem fejleszt újabb hajtást, valamint nem nevel újabb termést. Női munka tilalom is fűződik Szent Mihály napjához: úgy tartották aki ezen a napon mos, annak kisebesedik a keze. A néphiedelem szerint Szent Mihály napjától nem szabad az ágyneműt a szabadban szellőztetni.