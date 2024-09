- Egy olyan tevékenységet végeztünk, amit hallva arra gondolhat valaki, hogy „szegények egy nehéz, kellemetlen feladatot kaptak, ami alaposan megviselte őket”! Ez alapjában véve igaz is, de ha rájövünk, hogy a társadalom szempontjából egy nagyon hasznos dolog, mindez párosul a jókedvvel, akkor egy nagyszerű dolognak mondható. Az eredmény hatására, ahogy tavaly is, ismét felbuzdultunk és már ismét születtek új terveink.

Lehet, hogy megváltozunk?

- Mi, a társadalom apró részei lehet, hogy egyszer csak elkezdünk nem szemetelni?

- Évek óta figyelem a társadalmat, minden rezdülését, az elejtett fontos mondatokat is megjegyzem. A gyermekektől most is nagyon fontos dolgokat hallottam.

A Kádár-völgyben a bokrokból nagyon problémás szemétanyagot szedtünk ki. Egy Dzsenifer nevű kislány akkor azt mondta, hogy „na ezért fogok én sokat tanulni, hogy soha ne keljen ilyen munkát végeznem a felnőtt koromban”! Mellette volt egy kislány, aki azt mondta, hogy neki az volt az álma, hogy segítsen a természetnek és most nagyon boldog, hogy megtehette.

Mi lesz az összegyűjtött szeméttel?

- Ahhoz a hihetetlenül nagy összegyűjtött szeméthalomhoz pedig nem kell kommentár. Ezt rengeteg anyagot megmérik, mert egyrészt fontos dolog a statisztikai elemzés, másrészt azt is szeretnénk megtudni, hogy vajon az idei „termés” több, vagy kevesebb, mint a tavalyi volt. A gyűjtő konténereket a DVG Zrt. helyezte ki és a szeméttel kapcsolatos többi tennivalót is ők végzik el. Elismerés illeti őket is.

Jól szervezett esemény volt

Dolmán Viktor, a DSE Röplabda Akadémia edzőjével eddig fedett sportlétesítményekben találkoztunk. Ideje volt váltanunk.

- Ez is egy sportpálya, ráadásul korhatár nélkül leigazolhatja magát mindenki és nagyon jó lenne, ha minél többen kitudnának ide jönni egy kis mozgásra. Most a Szabó Magda általános iskola diákjaival érkeztem, akikkel mindig nagyon jó dolgozni, és a szemétszedésben is kitettek magukért.

Én is beálltam a sorba, mert szerintem példát kell mutatnunk a gyermekeknek. Az én munkámban különösen az, hogy olyat végezzek, amit ők aztán követni tudnak. Nem sétálni jöttünk, bőven akadt a számunkra is összegyűjteni való. Úgy látom, hogy a társadalmunknak kell még egy kis időt adnunk ahhoz, hogy minél többen megértsék, hogy közösen kell tennünk a környezetünk tisztántartásáért. Ez a munka nagyon jól megvolt szervezve, a gyermekek hasznosnak érezhették, amit csináltak, láthatták, hogy helytelen a szemetelés, és ezért remélem, hogy ők már nem fogják azt csinálni!