Csütörtökön reggel közel száz önkéntes segítő gyűlt össze a Halászcsárdánál, hogy zsákokba lapátolják a homokot, majd körberakják vele a nagy múltú vendéglátóegység épületét, egészen az ablakok aljáig sorjázva azokat. A segítő szándék nem maradt hála nélkül, a munka végeztével vendégül látták őket a csárda teraszán. Ezen a napon már sok helyen készen állnak. A Horgászbüfével átellenben a Hild iskola diákjai álltak be segíteni a katasztrófavédelem munkatársai mellé, a Dunaferr iskolából pedig Kisapostagra utaztak segíteni. A Horgásztanyánál délelőtt többen a hajójukat rakták utánfutóra. Igyekezni kellett, mert 10 óra tájban már a térköves résszel egy vonalban állt a víz. A Szabadstrandon délelőtt még látszott a tájékoztató tábla teteje, de a szauna lépcsőin már elkezdett felfelé kúszni az áradás, a faházas büfé alját már nyalogatták a hullámok, de a Tortuga bárig egyelőre még nem értek fel. Ott is felkészültek már az áradásra, ajtók, ablakok előtt sorjáznak a homokzsákok, ahogyan a strandhoz tartozó mosdóhelyiségekben is homokzsák került a padlólefolyóra, a wc-kagylókba. Áramtalanítani egyelőre nem kellett, ugyanis a felújításkor gondoltak az esetleges áradásra, olyan kábelezéssel dolgoztak, amik akár víz alatt is lehetnek. A Duna már a Rockmaraton nagyszínpadánál foglalja el új helyét.