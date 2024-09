Hosszú ideig a dunaújvárosi Diego áruház melletti bokros területen vesztegelt egy kék Ford típusú személygépkocsi, amely mostanra eltűnt, elszállították és a „menedékhelyül” szolgáló bokros részt is kivágták. Nyilván ez utóbbit nem a zöldebb Dunaújvárosért szlogen szellemében. Persze ne legyünk szigorúak, mert ami összetartozik, az itt is össze vagy vissza fog nőni. Addig meg örüljünk annak, hogy legalább beláthatóvá vált a sportpálya felől érkezve is az útkereszteződés.