Az ultimate frizbi szellemisége remekül passzol a keresztyén életvitelhez – írta meg a parókia.hu. A településen nyolc éve tartanak edzéseket fiatalok számára (ahogy lapunk hasábjain is olvashattak róla). A sportággal először a hittanórákon találkozó Kőhalmi-Himfy Júlia korosztályos válogatottságig és világbajnoki bronzéremig jutott. A portál jóvoltából most már kisfilm is hirdeti a remek sportolási lehetőséget.