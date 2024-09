– Az elmúlt évek során most már hagyományossá vált ez a rendezvényünk, amire az idén jelentkeztek legtöbben. Ezúttal huszonnégy csapat mutatta be a tudományát. Az őket kísérők és az érdeklődők száma is ezúttal lett a legmagasabb. Egy-egy főző társaság három-négy főből áll, de a nyugdíjasok „huszonfővel” érkeztek… A mi csapatunk is igyekezett kitenni magáért, hiszen két bográccsal legalább nyolcvan adagot készítettünk, ami a jelek szerint az idén is ízlett a vendégeinknek. Nagyon örülök, hogy nem csak Adonyból és környékbeli településekről, hanem még Zalából is érkeztek hozzánk. A résztvevőknek egy regisztrációs díjat kellett befizetni. A versenyen való indulási lehetőség mellé, erre az időre kaptak két sörpadot asztallal, a bográcsba pedig kettő két-három kilós pontyot. A szükséges adalékokról mindenki saját maga gondoskodott.

Várható volt a szigorú zsűrizés

– Ettől egy kicsit tartottunk, de tudom, hogy jól döntöttünk, amikor Szabó György mesterszakácsot, executive chefet kértük fel rá, aki Dunaújvárosból érkezett. Nagyon komolyan vette a dolgát, hiszen a főzés közben minden csapattal a helyszínükön találkozott, elmondta az elvárásait, amit mi szívesen fogadtunk. A bírálás természetesen anonim volt.

Akit miatt egy kicsit aggódtak a résztvevők

Pedig Szabó György mesterszakács nagyon udvariasan és barátsággal beszélgetett velük, de a szakmai jó híre és elismertsége miatt attól tartottak, hogy nagyon kemény lesz a szakmai ítélete.

Reggel hatkor tudtad már, hogy mekkora terhet veszel ma a nyakadba?

– Megmondom őszintén, akkor én még az esélytelenek nyugalmával igazak álmát aludtam!

Huszonnégyen viszont nem voltak ennyire nyugodtak, hiszen úgy érezték, hogy talán esélyesek a dobogóra!

– Becsülendők voltak, mert nagyon odatették magukat.

Óvatos duhajnak nem mondanálak, mert jóval a bírálás előtt fölkerested őket a bográcsuk környékén, így aztán mindenki tudhatta, hogy kit kell átkoznia, ha nem jó eredményt érnek el!

Fotó: Balogh Tamás

– A zsűrizésnek egyéb szempontjai is vannak, amiket megbeszéltem a versenyzőkkel, például a környezeti tisztaság, a higiénia, illetve belevettük, hogy a technológiák hogyan működnek. Ezek is mind pontszámokat érő tételek. Természetesen szót értettünk velük, mert nagyon kedves jólelkű emberek voltak mindnyájan.