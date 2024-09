Hatalmas árvíz közelít, láthatjuk, hallhatjuk. Nem lennék meglepve, ha az 1965-ös és 2013-as után ez is a történelmi jelzőt kapná. Gyerekként még a ’65-ös árvízre is emlékszem, amit a Komárom melletti Szőnyben éltem át. Nagyszüleim az 1-es főút és a vasúti töltés között laktak, ami mögött már a Duna folyt. A víz átbukva a vízügyi védvonalon, ami a vasúti töltés volt, egészen a kert feléig elárasztotta a telket, szerencsére a házba nem tört be. Nagyapám a jószágokat mentette, a veteményekkel nem lehetett már mit tenni, azt elvitte az ár. Szörnyű az, amikor családok, emberek, közösségek hosszú éveinek munkáját teszi tönkre az árvíz. Reméljük, ez nem lesz történelmi.