Ha valaki a kedvenc növényemről kérdez, akkor a pálmát szoktam mondani. Van benne valami arisztokratikusan elegáns, ahogy dacol a széllel, ellenáll a napfénynek, kapaszkodik az ég felé, szinte elérhetetlenül. Mégis semmi kérkedés nincs benne, egyenes törzs, szinte jellegtelen virág. De ... Magában hordja a sivatagok oázisának hangulatát, vagy egy tengerparti nyár este fuvallatát.

Fotó: Ihász Martin

A pálma, az pálma… Éppen ezért értem meg az egyik tulajdonos Rados Ágnes szenvedélyét, aki könyvelő vállalkozása mellett vagy éppen ellenére úgy döntött, hogy az ő pálmák iránti szenvedélyét megosztja mindazokkal, akik ugyanúgy rajonganak a mediterrán növényekért, mint ő, és szeretnék otthonukba vinni ezt az életérzést.

Amikor másfél esztendővel ezelőtt elkezdték a pálmák és más mediterrán növények forgalmazását, akkor többen értetlenkedve fogadták a tervüket és a kertészetüket. Aztán… az eltelt idő, és a klímánk változása igazolta, hogy már nem csupán jövője, hanem jelene is van az olajfáknak, a citrusféléknek és a pálmáknak is.

A pálma az új tuja

– magyarázza Rados Ágnes, s valóban a forró nyarak és az enyhe telek mind azt igazolják, hogy kertünk tartós és látványos díszei lehetnek ezek a növények.

Fotó: Ihász Martin

Vannak télálló és fagyálló növényeink. A télálló nem igényel különlegesebb védelmet, a fagyálló növényeket takarni, védeni kell a tél hidege ellen.

Végigvezet a kertben. Akkor jövök rá, hogy én valójában semmit nem tudtam eddig a pálmákról, azon kívül, hogy szeretem őket, számtalan fajtájuk van. Nem beszélve a citrusokról, s a csodálatos olajfákról.

Fotó: Ihász Martin

Ízlelgetem a kifejezéseket: lószőrpálma, Bismarck-pálma, kanári datolyapálma, kínai kenderpálma, királynőpálma, sziklapálma – ízlelgetem a neveket, de déli gyümölcsökből is van számtalan: mangó, banán, gránátalma, citrom, narancs, mandarin de találkoztam a kertészetben cikásszal és leanderrel is.

– A saját olajfánkról tettem olivát a pizzánkra és a salátára a minap. Nem beszélve arról, hogy tavaly ősszel nagyon finom mandarint is ettünk, az is a mi fánkon termett. A limonádéba is saját citrom került. De vannak olyan banánfáink is, amelyeknek a mi klímánkon is beérik a termése, ha télen üvegházban tartjuk, de a legtöbb banánfa egyszerűen csak szép.