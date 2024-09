Fotó: Szociális Intézmény Mezőfalva

Mezőfalván a vezetőváltás óta egyre jobban nyitottá válik az intézmény. Ennek egyik momentuma volt a szeptember 20-ai szüreti vigasság. A történésekről Futóné Molnár Tímea intézményvezető adott tájékoztatást.

– A mai napon került megrendezésre Intézményünkben a szüreti mulatság. Közel 30 fő vett részt a rendezvényünkön, melyet egy egész hetes készülődés előzött meg. Vágtunk, lamináltunk, másoltunk, díszítettünk, dekoráltunk, sütöttünk és sorolhatnám még. Nagy izgalommal vártuk a mai napot, hiszen ilyen rendezvény intézményünk életében eddig még nem volt. Azt hiszem nagyon jól sikerült. Volt élelem bőven, zsíros deszka, tea, sütemények, gyümölcsök, ének, tánc, szülinapozás, valamint a hagyományokhoz hűen must is. Köszönöm a kollégáimnak, a hivatalunk dolgozóinak, akik a mindennapjaink segítői, a harmonikásunknak a felejthetetlen napot. Illetve a sok, sok felajánlást. Remélem a jövőben is találkozunk. Jövőhéten pénteken társasjáték partival várjuk az érdeklődőket.