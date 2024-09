Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke pár napja még azt mondta, nagyon nagy veszélyben van a Horgásztanya, de szerdán reggel már kicsit bizakodóbb a hydroinfo és a vízügyi jelentések előrejelzései alapján, amelyek szerint az idei árvíz nem éri el a 2013-as szintjét. Ami viszont aggodalomra ad okot véleménye szerint, hogy Budapest fölött nagyon sok mobilgátat telepítettek, ami nekünk már nem annyira jó, viszont Budapest alatt több az árterület. Meglátása szerint a kétlépcsős védekezésben a kisebb gátakat áttöri majd a víz, de a nagyobbakat nem. A tetőzést 7 méter körül prognosztizálják, ehhez alakítják ők a védekezést. Az épület ajtajait fóliával, zsákokkal próbálják védeni, de nagyobb veszélyben az úgynevezett „szekrényes” helyiség van, ahol 61 horgász felszerelése van a szekrényekben, és ide menekítik be azokat a dolgokat is, amik felúszhatnak az áradás esetén. Olyanokat, mint a padok, az elektromos berendezések javarészét, a robbanómotoros gépeket, majd ezt komolyan elbarikádozzák. Ennek ellenére számítanak arra is, hogy alulról is feltörhet a víz, így mindent magasra raknak, de ha itt is eléri az ár ezeket, akkor sem tudnak a zárt építményből kiúszni. 2013-ban a többszáz kilós satupadot is megemelte a víz. Akkor a rendezvényterem ablakpárkányáig ért a víz.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Arra számítanak, hogy csütörtökön reggel már a térkövet eléri a víz és szombaton, vagy vasárnap tetőzik az ár, így a munkákat még csütörtökön el kellett végezniük. Mivel éppen most ért véget a felújítás, izgulnak is, hogy ne tegyen nagy kárt az épületben. A térkövek közül a homokot biztosan kimossa, és vélhetően a magaságyások sem ússzák meg kár nélkül. Megpróbálják a bejáró hidakat megemelni, a sólyapálya vonszolómotorjait lebontották és biztonságba helyezték és áramtalanították. Estére már csak a hivatásos halőr marad, aki csónakkal vigyáz a területre.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az összefogás példaértékű, sorra jönnek a felajánlások, van, aki aggregátort, van, aki szivattyút, amit köszönettel fogadtak. A katasztrófavédelem biztosított 200 darab homokzsákot, az önkormányzat pedig két köbméter homokot. A nagyobb munkára az árvíz után számítanak, amikor a hordaléktól és az iszaptól meg kell tisztítani a területet.