A Duna-parti települések lakóit még jobban foglalkoztatta az, mit hoz és nem visz ezúttal a Duna, hiszen ingatlanok is veszélybe kerülhettek. Sokan azonban látványosságnak tekintették az árvizet. Pénteken délután a Szalki-szigeti Üdülő soron egy gombostűt sem lehetett leszúrni, annyi parkoló autót és bámészkodó embert láthattunk. Szombaton azonban már az árvizet érintő területeket Dunaújvárosban és a környező településeken is a hatóságok hermetikusan elzárták a külvilágtól, mindenki épségére vigyázva. (A katasztrófaturizmus országos probléma volt, Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője el is mondta, hogy ha a figyelőszolgálatnak azzal kell foglalkoznia, hogy felhívja az emberek figyelmét, hogy ne menjenek fel a gátra, a töltésre, akkor az alapfeladatát nem tudja elvégezni: a gátak állapotát nem tudja nézni, miközben az lenne a legfontosabb.

Vasárnap hajnalban azután Dunaújvárosnál 680 centiméternél tetőzött a Duna, ötven-hatvan centivel alacsonyabban, mint amire előzetesen számítottak a szakemberek. Ezt az információt a dunaújvárosi vízirendészeti rendőrőrs munkatársától kaptuk. Megtudtuk azt is, elkezdődött az apadás, délelőtt tizenegy órakor már tíz centivel alacsonyabb volt a vízállás a tetőzéshez képest. Szerencsére semmi rendkívüli esemény nem történt, sem emberi élet, sem ingatlan nem került veszélybe, még a Dunagyöngye halászcsárda is megmenekült a víz erejétől. Annyira, hogy információink szerint kedden vagy szerdán már ki is nyithat.

Nem volt ennyire szerencsés az egykori hajóállomás környéke, nem elég, hogy a víz ellepte, egy régi, föld alatti olajtartály kilyukadhatott, és szivárgott a benne lévő olaj. Emiatt a kiöntött víz szennyeződött, a katasztrófavédelem munkatársainak kellett megoldani a problémát. Perlitet szórtak a vízre, ami felszívja az olajat.

Egyébként vasárnap délre - mondhatjuk - normalizálódott a helyzet a Duna környékén. A lezárások megszűntek, az alsó Duna-parton már sok kocogót láthattunk, és az Ambrózia parkban is zavartalanul telt a családi nap.