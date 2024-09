Petrás Gábor a DLSZ főtitkára és a Jót, Szívből - Dunaújvárosért akciócsoport egyik vezetője kiemelte:

- Gósy Katával, illetve a Decathlon áruházzal immár harmadik egymást követő éve rendezzük meg közösen ezt az eseményünket. Az első két alkalmat követően láttuk azokat a lehetőségeket, amivel még több iskolást tudunk bevonni ebbe a tevékenységbe. Az idén a takarítás világnapját, választottuk a magunk számára is, ami szeptember 20., péntekre esik. A mi rendezvényünk az erdei tornapályán 10.00-kor kezdődik.

A célunk megvalósításához segítségül kértük Magyar Andrást a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum igazgatójának és a Tankerületi Központ vezetőjének a támogatását, akit most itt Horváthné Paulik Réka szakmai vezető képvisel.

Fotók: Ihász Martin

Már a negyedik alkalommal csatlakozunk

Gósy Kata a Decathlon áruház fenntarthatósági projektjének felelőse elmondta:

- Valljuk be, hogy a megjelentekkel, a partnereinkkel együtt sport és természetkedvelők vagyunk, és innét indul a motivációnk ehhez a kihíváshoz. A Decathlon Magyarország mindig is kiemelt figyelmet szentel azokra a törekvésekre, amivel megpróbáljuk a környezetünket egy kicsivel jobbá tenni és a megóvásáért bármilyen lépéseket teszünk.

Az idén már negyedik alkalommal csatlakozunk a World Cleanup Day-hez, mert optimistán hiszünk benne, hogy azon a napon, a világ sok pontján ezrek szedik a szemetet az elhanyagolt, de a sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas területeken. Bizakodva vágunk bele ebbe az akcióba, amely már tavaly is koncepcióval és imponáló szervezettséggel valósult meg. Akkor ezer fő körüli létszámot mozgósítottunk meg, Szeretnénk azt a szintet megtartani, sőt annál följebb lépni.

Ez itt már a harmadik évünk együtt, és rengeteg szervezet, sportegyesület, intézmény és civil szervezet részvételével zajlik ez az esemény. Azt gondoljuk, hogy ez mindannyiunk számára többet jelent, mint egy takarítási világnap.

Nagyon elszomorítónak találjuk, ha a kedvenc szabadidős természeti környezetünket agyon szemetelve találjuk. Ilyen a városunk sportolásra kedvező helyén található erdei t6ornapálya is, amit most elszomorítóan szemetes állapotban találunk. Tegyünk azért, hogy ismét egy élhetőbb és a sportolásra alkalmas területté változtassu! Ezért szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy csatlakozzanak hozzánk, vegyenek részt a Jót, Szívből - Dunaújvárosért! akciócsoport és a Decathlon közös eseményén. Szeretnénk, hogy ez hagyománnyá váljon és vele a legkisebbeket is megszólítani, mert annak van igazán edukációs üzenete! A zsákokat a kesztyűket, és a szállítást biztosítjuk a munkához és ivóvíz vételezési pontot is fogunk biztosítani.