Az „akció” fedőneve Székely ízek. Aki járt már Erdélyben az tudja, mit jelent a székely íz. Ezeket az ízeket hozta el a dunaújvárosi piacra a Láng család. Ők lassan negyven éve települtek át Erdélyből Magyarországra, és ezzel majdnem egy időben kezdtek el „kofáskodni” a dunaújvárosi piacon. Vagyis hosszú évek óta árulják a zöldséget és a gyümölcsöt a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. (Egyéni tapasztalat: náluk kapható az egyik legjobb dinnye.) Szóval a Láng család: Zoltán az egyik fiú – hárman testvérek – meséli, hogy korábban havonta egyszer a barátoknak készítettek erdélyi ételeket a piacon, azután azt vették észre, hogy egyre nagyobb az igény az ételük iránt. Ezért először is kellett egy állandó helyet szerezniük, ami télen, nyáron működőképes, ez lett a büfékocsi.

Állandó ételeket tartanak, de szeretnék fokozatosan növelni a kínálatot. Van házi zakuszkájuk, négy féle sült paprikából, rókagombából. A rókagombáról talán elég csak annyit megjegyezni, hogy havonta egyszer hazajárnak Erdélybe, és saját maguk szedik a gombát a hegyekben.

Arról már ne is beszéljünk, hogy a zakuszkát, a padlizsánkrémet és a miccset is saját sütésű kovászos kenyérrel kínálják.

Mottójuk, hogy nem kell azért Erdélybe utazni, hogy székely ételt együnk. Azt is vallják, hogy olyan ételeket kínálnak, amiket ők maguk is szívesen megesznek, sőt az árak megállapításában is arra törekedtek, hogy hasonlók legyenek, mint az erdélyiek.

Végül álljon itt egy klasszikus erdélyi zakuszka recept, vagyis inkább az, mire van szükségünk az elkészítéséhez.

4 kilogramm pritamin paprika (paradicsompaprika), 3 kilogramm padlizsán, 2 kilogramm hagyma, 1 liter paradicsomlé, 1 liter tarka bab, só, bors, babérlevél, 1,5 liter olaj (az eltevéshez még körülbelül egy fél liter).