Megfogott a közösségi médiában megjelent írás a szombati, németek elleni 0:5 után megjelent véleményekről, amelyet most közzéteszünk. "Nem hinném, hogy van még egy olyan nemzete a világnak, amelynek jó, illetve dehogy jó, inkább a leghitványabb részét az teszi boldoggá, ha a honfitársai valahol alulmaradnak. A történelem során, számos árulás tette nehézzé a sorsunkat. Ezen árulók leszármazottai (ez azért erős - a szerk.) a mai napig, már nem is titkoltan örülnek, ha elbukunk. Ez a mi társadalmunk legnagyobb szégyene." Ezt az idézetet a Ferencváros egyik dobosától olvastam először és mélységesen egyetértek vele. - írja a kommentelő, és hozzá teszi: "Aki most azt mondja Rossi takarodj. Nekik szól ez az idézet."