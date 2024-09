Ez a patika immáron tizenöt éve kezdte meg működését az Intersparban. Akkor még egy másik helyiségben székeltek, és a gyógyszerészi kollektíva is kisebb létszámú volt. Viszont rendkívül elhivatottak a dolgozók, a mostani tízfős csapat régóta együtt dolgozik már, és együtt élték meg a nagy változásokat. 2018-ban például "arrébb" költöztek, hogy a vásárlók számára nagyobb üzletteret biztosíthassanak. Amikor 2020 elején átalakítás miatt ideiglenesen bezárt a nagyáruház, a patika csapata akkor is igyekezett alkalmazkodni a helyzethez, s kiszolgálni a lehetőségeikhez mérten a hozzájuk érkező pácienseket (az oldalsó, ügyeleti ablakon keresztül). Idén július végén pedig egy újabb projektbe fogtak: egy olyan tágas, modern teret alakítottak ki, amelynek különlegességét a nyitott polcos rendszer jelenti. Vagyis, a vásárlók maguk nézhetik, s választhatják ki az eladótérben a vény nélkül kapható vitaminokat, gyógykészítményeket, szépségápolási krémeket. Egészségügyi területenként kategorizálták a termékeket, amely könnyű áttekinthetőséget biztosít, egyszerűen megtalálható a keresett készítmény.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az átalakítást július 26-án kezdte a kivitelező, és augusztus 12-én fejezte be. Ez idő alatt a gyógyszertár munkatársai ugyanúgy kiszolgálták a vásárlókat, majd volt, hogy késő estig rendszerezték a raktárt, s töltötték fel a polcokat – minderről dr. Kun Tímea, a patika vezetője, egyik tulajdonosa beszélt a szerdai átadási ünnepségen. Ő már tizenkét éve dolgozik ebben a gyógyszertárban, 2023 decemberétől pedig személyi jogos gyógyszertárvezető. Büszkén és meghatottan mondott köszönetet kollégáinak, tulajdonostársainak, szakmai partnereiknek, akik közül többen is jelen voltak az eseményen.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tóth Kálmán, a Patika Management Kft. programigazgatója elmondta, hosszú tervezési folyamat előzte meg a mostani átalakítást, amely mérföldkövet jelent számukra és a dolgozóknak is. No és persze a pácienseknek is, hiszen ilyen belső elrendezésű gyógyszertárral még nem sűrűn találkozhatnak, az új kialakítással pedig éppen az igényeiket kívánják szolgálni. Ez a rendszer a gyógyszerész kollégáknak is újdonságot jelent az eddig megszokott munkamenetben. Beszélt arról is, hogy a patika nem csupán a gyógyszerek tárháza, hanem egy olyan hely, ahol bizonyos fokú egészségügyi ellátást is kaphatnak a betérők, egy magasabb, minőségibb szolgáltatás révén.