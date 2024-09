A fesztiválsorozat szervezője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK, Szentendre), társszervezői az országos múzeumi koordinátori hálózat tagjai.

Minőségét megőrzi, ezzel a mottóval

A dunaújvárosi

Intercisa Múzeum az előző évekhez képest sokkal több, színes programmal várja a nagyközönséget.

Az idei évben kiemelt tematika a Falatnyi múzeum, ennek keretében új időszakos kiállítással, a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozással és előadásokkal várják az érdeklődőket. A részletekről sajtóanyagban tájékoztatta az Intercisa Múzeum szerkesztőségünket.

2024. október 18-án, pénteken 17 órakor nyílik meg „A koszideri lepénysütőtől az Arany Csillag teraszáig” című időszakos kiállítás. A kiállításban a bronzkortól napjainkig mutatják be a város történeti korszakainak jellegzetes, evés-iváshoz köthető tárgyait, az étkezési, gasztronómiai szokásokat, ezek mellett helyet kapnak az élelemtárolásra és tartósítára szolgáló különböző edények és eszközök is. A régészeti korszakok mellett bemutatásra kerülnek az egykori mezőváros, Dunapentele, valamit az új város, Sztálinváros, a mai Dunaújváros jellegzetes, a témához kapcsolódó emlékei is. A tárgyakat gazdag képi anyag, írott források, receptek egészítik ki. A kiállításhoz kapcsolódóan

múzeumpedagógiai foglalkozásra várják az iskolai osztályokat, csoportokat, gyerekeket és felnőtteket.

A foglalkozás során – előzetes bejelentkezés után – egy szabadulószoba szisztémája szerint járhatják végig a kiállítást és ismerhetik meg az érdeklődők évezredek gasztronómiáját.

2024. október 3-án „

A nagy zabálás. Mit ettek őskori elődeink?”

dr. Keszi Tamás régész, 2024. október 10-én „Ab ovo usque ad mala. Étkezési szokások, gasztronómia a római korban” Buza Andrea régész, 2024. október 17-én „Aratástól disznótorig - Betekintés a pentelei táplálkozási kultúrába” Kronászt Margit történész, 2024. november 7-én „A Késdobálótól az Arany Csillagig, vendéglátás az 50-es években” címmel Hodik Mónika történész tart előadást. Minden előadás 17 órakor kezdődik, a részvétel ingyenes.