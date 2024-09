Az új rendszer célja, hogy az elkövetkező években – 2029-ig – elérje a PET-palackok 90 százalékos visszagyűjtését. Azóta napi 3,5 millió palackot váltanak vissza az országban, ami jóval meghaladja az előzetes várakozásokat.

Az Anikó Büfé tulajdonosa, Pappné Klement Krisztina is elmondta tapasztalatait



Vegyes reakciók az utcán és a boltokban

A palackvisszaváltás gyakorlati alkalmazása kapcsán többek között az Anikó Büfé tulajdonosát Pappné Klement Krisztinát is megkérdeztük. A büfés elmondása szerint kezdetben volt némi ellenállás, és a vendégek nem mindig értették, miért nem tudják azonnal visszaváltani a palackokat. "Most már elfogadták, hogy itt nincs visszaváltás, de tudatosabbá váltak, és nem dobják el a palackokat csak úgy. Tehát a vásárlók is elismerik, hogy a rendszer idővel beépül a mindennapokba"- mondta.

Klein Anita műanyag palackos üdítőt vásárolt ottjártunkkor



Klein Anita ottjártunk alkalmával egy műanyagpalackos üdítőt vásárolt. Kérdésünkre elmondta véleményét: " Először kicsit nehéz volt megszokni, hogy nem szabad összenyomni a palackokat, de mára már 90 százalék visszaviszi, már csak azért is mert a városban szerintem kevés a szelektív gyűjtő, de a legtöbben mégis igyekszünk környezettudatosan viselkedni." Anita arról is beszámolt, hogy tapasztalata szerint a visszaváltó automaták olykor meghibásodnak, ami időnként bosszúságot okoz. Mégis, a legtöbb ember egyetért abban, hogy megéri visszaváltani az üres palackokat, hiszen a pénzösszeg, amit így visszakapnak, könnyen felhasználható a következő vásárláskor.

Varga Zsófi már nem először kénytelen hazavinni az üvegekkel teli táskát, mert ezúttal sem tudta visszaváltani az összegyűlt palackokat



Bosszúság, ha elromlik a palackvisszaváltó

A palackvisszaváltó automaták meghibásodása gyakran okoz kellemetlenséget a vásárlók számára, ahogy Varga Zsófi kollégám esete is mutatja. Ő már másodszor kényszerült hazaindulni az élelmiszer-áruházból anélkül, hogy vissza tudta volna váltani az üres flakonjait a hibás automata miatt.

Zsófi azonban nem adta fel. A MOHU hivatalos honlapján tájékozódott arról, hogy minden visszaváltó egység rendelkezik segítségkérés lehetőséggel meghibásodás esetén. A következő alkalommal tudatosan jelezte a problémát az üzletben, ami gyorsan megoldódott. A MOHU fejlesztett egy alkalmazásolvasó telefonnal ellátott rendszert, amely lehetővé teszi a hibák gyors bejelentését és kezelését.