A zacskós sör legendája

No, kérem ne valamilyen zöld átállásra vagy egy takarékos megoldásra gondoljon a kedves olvasó! Nem! Képzeljék csak el, hogy az egyetemi Rockwell Klub étterem felé megnyitott büféjében – akkor, amikor 40 éve magam is erre az egyetemre jártam - lehetett ezt a zacskós sört kapni napközben, az egyetemisták nagy örömére. Ida néni ugyanis, aki a diákok és persze pénztárcája nagy barátja volt ebben a helyzetben olyan innovációval állt elő, amit aztán – vélhetően – más egyetemeken is „szabadalmaztattak”. Fényes nappal a papírzacskóba rejtett és úgy kiadott üveges sör nagy népszerűségnek örvendett. Persze így utólag azért valószínű, hogy az akkor ezen a helyen, ebben a napszakban hivatalosan tiltott alkohol, e kreatív formában már átsorolódott a tűrt kategóriába. A Rockwell Klub azért nem csak erről volt híres, hiszen abban az időben gyakori vendég volt az innen indult EDDA együttes is. (Várkonyi Zsolt)