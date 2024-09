A frissen érkezett elsősöket arra biztatta, hogy bátran lépjenek be a tanulás világába, ahol a tanító nénik és a szüleik támogatásával csodálatos kalandok várnak rájuk. A szülőknek szólva elismerte, hogy a tanév eleje mindenkinek kihívást jelent, de biztosította őket arról, hogy együtt könnyedén megbirkóznak majd az új feladatokkal.

Beszédében kiemelte Dortné Tibay Emese és Szolnokiné Varga Zsuzsanna szakértelmét és elhivatottságát, hangsúlyozva, hogy a gyerekek a legjobb kezekben vannak. Az igazgató biztató szavaival zárta beszédét, sok sikert kívánva az előttük álló tanévre, és arra ösztönözve mindenkit, hogy bátran kérjenek segítséget, ha szükséges.

Miután az igazgató asszony hivatalosan is megnyitotta a 2024-2025-ös tanévet, a tanulók szépen sorban bevonultak a tantermekbe, ahol két összevont osztály tanul majd. Az egyikben az elsősök és a negyedikesek, a másikban a második és harmadik évfolyam bővíti ismereteit.

Dortné Tibay Emesétől azt kérdeztem, hogy miért így osztották el a gyermekeket.

– Összesen 26 tanulónk van, így 13-13 gyermek tanul majd az összevont osztályokban, valamint az elsősöknek a rutinos negyedikesek tudnak segíteni a tanulásban. Idén 7 elsős gyermekünk van, tehát több, mint az előző évben. Mindenki a szomszéd óvodából jött hozzánk, aminek nagyon örülünk. Ugyan most még nehezen megközelíthető az iskola az útépítés miatt, de hamarosan ez is kész lesz.

Adódik a kérdés, fordultam Nagy Attilához, mikor lesz kész az út és milyen előnyökkel jár majd a felújítás?

– Most már a véghajrában vagyunk egy összetett projektnek. A Széchenyi utca sokkal biztonságosabb lesz, hiszen egyirányú forgalmat vezetünk be rajta, valamint stabilizált padka tölti majd be a járda szerepét. A közlekedőket szolgálják még a kiépülő parkolóhelyek is. Ami az átadást illeti, reményeink szerint még pár hetes kellemetlenséget kell elviselniük az óvodába, iskolába igyekvőknek és az utca lakosainak.

A kellemetlenség kapcsán az igazgató asszonyt kérdeztem: A nagy hőség hogyan befolyásolja a tanítást?