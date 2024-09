Bár a nyári szünet ideje alatt sokan pihenéssel töltötték az idejüket, a Kulcs SE edzői csapata szinte alig áll meg – olvashatjuk a sportegyesület hivatalos Facebook oldalán. Az új szezonra nagy lelkesedéssel készültek az egyesület futball szakosztályánál. Továbbra is az a céljuk, hogy minél többet adjanak a labdarúgásból mindazoknak, akik őket választják – legyenek azok gyerekek, fiatalok, felnőttek vagy szülők. A következő szezon is izgalmasnak ígérkezik, és már most érezni lehet a lelkesedést, ami átjárja az egész egyesületet.

Az edzői csapat tagjai: Ócsai Norbert, Horváth László, Boros Tamás, Nagy Gábor és Wégner Richárd

Fotó: Boros Zalán

Az előző szezonhoz képest néhány változás történt a csapatban, hiszen a stáb bővült, és új arcokkal is találkozhatnak majd a pályán a kulcsi szurkolók. Ez is megerősíti, hogy a Kulcs SE számára különösen fontos, hogy minden edző a legjobb tudásával és lelkesedéssel segítse a játékosokat.

Az U7-es csapat és az ovis foci mostantól Nagy Gábor edző irányítása alatt zajlik majd. Az U9 és U11-es korosztály Boros Tamás vezetésével fejlődhet tovább, míg az U13-U19-es csapatért Horváth László edző, közismert nevén „Tau” felel majd. A felnőtt csapat edzéseit Ócsai Norbert vezeti, aki már a jól megszokott lendülettel vág neki a következő szezonnak. Az edzői csapat munkáját továbbra is támogatja Wégner Richárd, becenevén „WonderRicsi”, aki a fitnesz és agility edzésekért felel.

A focis edzőtábor idén is nagy siker volt

Fotó: Boros Zalán

A felnőtt csapat számára természetesen már elkezdődtek az edzések, miután egy nagyszerű hangulatú edzőtáborral nyitották meg a felkészülést.

Az U7-U9-es korosztály számára pedig augusztus 5-9. között tartották meg a szezon második edzőtáborát. Az érdeklődés ebben az évben is nagy, ami azt mutatja, hogy jó úton halad a Kulcs SE utánpótlás-nevelése.

Az alacsonyabb korosztályoknál a versenyengedélyek beszerzése és a sportorvosi vizsgálatok időpontjának egyeztetése zajlott amiben nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Posch János, a technikai vezető, és Hegyi Zita, az operatív stáb szíve és lelke.

Egyre többen érdeklődnek a Kulcs SE munkája iránt

Fotó: Boros Zalán

A pályabeosztás, edzésidőpontok, felszerelések és mezek egyeztetése is folyamatban van. Hiszen minden részletre figyelni kell, hogy a szezon zökkenőmentesen indulhasson. A Kulcs SE számára nagy öröm, hogy egyre többen érdeklődnek az egyesület munkája és az itt folyó utánpótlás-nevelés iránt. Ez részben az olyan egyesületeknek is köszönhető, mint a Rácalmás, Nagyvenyim, Baracs és Adony, akikkel a Kulcs SE baráti kapcsolatot ápol.