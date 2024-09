Van egy olyan olvasata is egy ilyen együttműködésnek, hogy helyben tartani a diákokat, a jövő nemzedékét. Talán így nagyobb az esélye annak, hogy itt telepednek le, itt keresnek munkát.

– Ez így van. Nekünk valójában ez volt az elsődleges, ez volt a prioritás, amikor ezt az együttműködést megkezdtük, ami valójában ezt a szerződést „ratifikálja”. Nagyon fontos a városnak is, hogy a jó képességű diákok, majd szakemberek itt maradjanak és annak fejlesztéséért, fellendítéséért tegyenek. Rá is fér a városunkra és nagyon szeretném, ha ez így is működne. Nekem személyesen is fontos, hiszen a város agglomerációs övezetében lakom, az intézmény is a városban működik.

Végül egy személyes kérdéssel zárnám. Ön nem csak az elméletben, hanem a gyakorlatban is igényes, szereti a szép környezetet. Mondhatjuk, hogy a POK egy zöld, üde színfoltja is a városnak. Honnan van a természet szeretete?

– Talán oda is vissza lehet vezetni, hogy az egyik nagyszülő párosom bolgárkertészek, de a másik két nagyszülőm is gazdálkodók voltak. Nagyon sok időt töltöttem gyerekkoromban az iskolai szünetekben is a kertjükben, ahol tulajdonképpen piacra, eladásra termeltek. Már akkor megszerettem a növényeket. Az életem is úgy alakult, hogy környezetemet is igyekeztem szépíteni. Bár Nagyvenyimen, ahol lakunk paradicsom és paprika is van a kertünkben, de hobbim elsődlegesen a dísznövények, a díszkert, a gyönyörű kert, a park építése, szépítése. Nyilván ezt otthonról hoztam, a munkahelyemen is meghonosítottam, ma már szerencsére van olyan ember, aki ezt itt a munkahelyemen foglalkozás szerűen űzi. Mindez nem öncélú, azt szeretném, hogy az igényes környezetben a diákjaink értékrendje is fejlődjön, és vigyék magukkal azt, hogy saját környezetüket is építsék, szépítsék. És talán elmondhatom, hogy nem véletlenül csatlakoztunk a diákokkal legutóbb is a városi szemétszedési akcióhoz is, nem csak idén a Takarítási Világnap keretében, hanem más alkalmakkor is megtettük és megtesszük a jövőben is.